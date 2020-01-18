Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 17 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Sinem Hükümdar, Esra Tokelli, Kezban Kaymaz, Fahrettin Atalay, Dilşad Atınçoğlu yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın finalinde yarışmacılar, Dilşad Atınçoğlu'nun evine konuk oldular. Sert tartışmaların yaşandığı günün sonunda Diyşad hanıma puanlarını verdiler. Seda Sayan'ın verdiği puanlar sonrasında Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu.

Haftanın beşincisi Sinem Hanım, haftanın dördüncüsü 15 puanla Kezban Hanım, haftanın üçüncüsü Fahrettin Bey oldu.

Haftanın birincisi toplam aldığı 19 puanla Esra Hanım oldu. Dilşad Hanım ise haftanın ikincisi oldu.

