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  4. Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 17 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 17 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 02:11 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 13-17 Ocak haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in final bölümü Dilşad Atınçoğlu'nun evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 17 Ocak Cuma sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 17 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Sinem Hükümdar, Esra Tokelli, Kezban Kaymaz, Fahrettin Atalay, Dilşad Atınçoğlu yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın finalinde yarışmacılar, Dilşad Atınçoğlu'nun evine konuk oldular. Sert tartışmaların yaşandığı günün sonunda Diyşad hanıma puanlarını verdiler. Seda Sayan'ın verdiği puanlar sonrasında Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu.

Haftanın beşincisi Sinem Hanım, haftanın dördüncüsü 15 puanla Kezban Hanım, haftanın üçüncüsü Fahrettin Bey oldu.

Haftanın birincisi toplam aldığı 19 puanla Esra Hanım oldu. Dilşad Hanım ise haftanın ikincisi oldu.

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