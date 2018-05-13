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Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 09:30 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında sözünün sık sık kesilmesine sinirlenen Onur Büyüktopçu, yarışmacılardan Murat'ı programdan kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

TV8'in sevilen programı Yemekteyiz'de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken program, sık sık gergin anlara da sahne oluyor.

Haftanın finalinde haftanın birincisinin açıklanacağı sırada Onur Büyüktopçu ve Murat Bey arasında yaşananlar, yarışmacılar ve izleyenleri şoke etti.

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Haftanın birincisinin açıklandığı sırada yarışmacı Murat Bey'in sürekli kendi hakkında öcgü dolu sözler etmesi ve bir türlü hem sunucuya hem de haftanın birincisine söz vermemesi Onur Büyüktopçu'yu çok sinirlendirdi. Onur Büyüktopçu'nun uyarısına "ben olmasan siz programı yapamazdınız" zaten diyen Murat Bey, herkesi şoke etti. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Onur Büyüktopçu, yarışmacıya kapıyı gösterdi.


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Yemekteyiz onur büyüktopçu

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