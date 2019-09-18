Yemekteyiz'i bırakıp Show TV'ye geçmişti! Onur Büyüktopçu hakkında flaş gelişme

Show TV'nin büyük umutlarla geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başlattığı Damat Bayıldı programı, kanalı adeta şoka uğrattı. Sevilen ekran yüzü Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği program, reytinglerde adeta çakıldı.

26 Ağustos'ta yayın hayatına başlayan Damat Bayıldı'nın ilk üç hafta aldığı reyting sonuçları, Show TV'yi tatmin etmedi. İlk iki bölümde 1 reyting almayı başarabilen program, 3. bölümün ardından düşüşe geçti.

İLK 60'A BİLE GİREMEDİ!

Damat Bayıldı son on bölümde ortalama 0.5 reyting alırken sıralamada ilk 60'ı bile artık göremiyor. Bu sonuçlara göre kanalın bu programa daha fazla zaman ayırması beklenmiyor.

EN AZ 1 REYTİNG ALMASI GEREKİYOR

Damat Bayıldı programının yayına devam edebilmesi için en az 1 reyting alabilmesi lazım. Aksi takdirde Show Tv Damat Bayıldı’yı çok fazla yayında tutmayacak.

KANAL BEKLEMEDE

Kanal, bir kaç hafta daha Damat Bayıldı’nın reytinglerini takip edecek; programın reytingleri yükselmezse Damat Bayıldı’nın yerine Show Tv yeni bir program hazırlayacak.

YENİ YILI GÖRMEDEN FİNAL YAPABİLİR

Eğer Damat Bayıldı programı beklendiği gibi 1 ve 1.5 gibi reytingler alamazsa ocak 2020’yi görmeden final yaparak ekranlara veda edecektir.



