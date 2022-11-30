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Ün eş anlamlısı nedir? Ün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ün Eski Türkçede ses manasına gelir. Ünlenmek ise seslenmek ve bağırmak anlamlarında kullanılır. 18. yüzyıl zamanlarındaysa bir kişinin pek çok kişi tarafından tanınması ün olarak adlandırılmıştır. Ünlü ise herkes tarafından tanınan ve meşhur anlamlarını ifade eder. Ünlü ve ünsüz terimleri aynı zamanda dil bilgisinde terim anlamında kullanılır. Ün kelimesinin sahip olduğu bazı eş anlamlı kelimeler de bulunur. Peki, ün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Ün eş anlamlısı nedir? Ün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dili tarih boyunca ilişki kurmuş olduğu ülkelerinden dillerinden bazı kelimeleri kendi bünyesine katmış ve böylece Türkçe kelime bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olmuştur. Bunun yanı sıra Türkçenin eski dönemlerinde türetilen kök ve gövde hâlindeki kelimeleri korumuş ve günümüze kadar bu kelimeleri ve bu kelimelere ekler ekleyerek çeşitli kelimeler de türetmiştir. Ün kelimesi de günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve Türkçe kökenli olan kelimelerden biridir. Eski Türkçede "ses, avaz" anlamında kullanılan ün sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder:

  • Ses
  • Herkesçe bilinme, tanınma durumu

Ün kelimesi eski dönemlerde uzun yıllar boyunca ses, avaz, seslenmek gibi anlamlarda kullanılmıştır. Takriben 18. yüzyılda, Farsçadaki "āvāz" kelimesinden etkilenilerek "şan, şöhret, nam" olarak ikincil anlamını kazanmıştır. Ün kelimesi cümle içinde yalnız başına kullanılabildiği gibi çeşitli kelimelerle birlikte de kullanılabilir.

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Ün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler hemen herkesin bildiği konulardan biridir. Günlük yaşamda kullanılan birçok kelimenin yazılışları ve okunuşları farklı olan anlamdaş kelimesi bulunur. Ünün eş anlamlısı olan kelimeler ün kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimelere denir. Ünün sahip olduğu eş anlamlı kelime ün ile aynı anlamda olduğunu gösterir. Böylece tekrara düşmemek adına cümlelerde ün sözcüğü yerine eş anlamlısı kullanılabilir.

Ün kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de ün ile aynı anlamlara gelir. Bu sözcükler ün kelimesi yerine kullanıldıkları cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Ün eş anlamı olan kelimeler:

  • Nam
  • San
  • Ses
  • Şan
  • Şöhret
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Ünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ün yerine kullanılabilen bu sözcüklerin yazılışları ve okunuşları her biri birbirinden farklı olsa da anlam olarak aynıdır. Cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeleri örnek cümleler ile açıklamak gerekir. Ün eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Bir nam sahibi olmak istiyorsan alanından çok fazla çalışmalısın.
  • Kendisi gelmeden şanı önceden gelirdi.
  • Mahallede "deli" sanıyla bilinirdi ama deli olmadığından da emindim.
  • Gün ağarmaya yakın kuşlar çıkardığı seslerle güneşin doğuşunu haber veriyordu.
  • Çetesinin şöhreti her geçen gün köyde daha çok anılıyordu.
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