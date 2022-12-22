Yemin'in Feride'si Cansu Tuman Survivor'da! Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 2023 yarışması için kesinleşen isimler tek tek açıklanıyor. Ilıcalı, Yemin dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile tanıdığımız Cansu Tuman'ın da 2023 Survivor kadrosunda yer aldığı duyurdu. İşte tüm detaylar...

YEMİN'İN FERİDE'Sİ CANSU TUMAN SURVİVOR'DA!

Yemin'in Feride'si olarak tanıdığımız Cansu Tuman Survivor 2023 kadrosunda yarışacak isimler arasında yer aldı.

CANSU TUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Cansu Tuman, Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuğa başlamadan önce Moleküler Biyolog olarak çalışan Tuman, kameralar karşısına ilk olarak 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizlerde aldığı küçük rollerle geçmiştir.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine benzemesiyle ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Cansu Tuman, Yemin dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile büyük beğeni topladı.

CANSU TUMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2021- Yemin (Feride) (TV Dizisi)

2020 – Öğretmen (Merve) (TV Dizisi)

2019 – Gerçek Olamaz (Sinema Filmi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Arzu'nun Gençliği) (TV Dizisi)

2015 – Kiralık Aşk (TV Dizisi)

2015 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)



