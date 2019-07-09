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Yeni Başbakan Miçotakis Türkiye'ye nasıl bakıyor?

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Yunanistan'da pazar günü yapılan erken seçimlerde başbakan seçilen Kiryakos Miçotakis'i ilk tebrik eden yabancı lider Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Miçotakis ile telefonda görüşen Erdoğan, sonuçların Türkiye - Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu. Peki Yunanistan’ın yeni Başbakanı son zamanlarda Türkiye ile gerilen ilişkilere nasıl bakıyor?

Yeni Başbakan Miçotakis Türkiye'ye nasıl bakıyor?

Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Kiryakos Miçotakis, seçimlerden önce yaptığı bir açıklamada Doğu Akdeniz'de yapılan doğal gaz sondaj çalışmaları ile ilgili kriz hakkında Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının uygulanmasını savundu.

Miçotakis açıklamasında, Ankara hükümetinin Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam etmesi halinde ada ülkesinin Yunanistan ile birlikte AB'yi yaptırım uygulamaya çağırması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUK KURALLARINA SAYGI GÖSTERMELİDİR"

Miçotakis, seçim kampanyası sırasında Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Kestanelik bölgesini ziyaret etmiş ve burada yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermeye davet etmişti.

Miçoktakis, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerinin önemine değinmiş ve "Bu önemli siyasi konjonktürde karşı tarafa bir özgüven mesajı gönderme ve komşularımızla iyi ilişkiler kurma arzumuzu göstermeliyiz. Tabii iyi komşuluk ilişkileri her zaman uluslararası hukuka saygı çerçevesinde olmalıdır." açıklamasında bulunmuştu.

MİÇOTAKİS AİLESİNİN TÜRKİYE İLE TARİHİ İLİŞKİSİ

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın darbe dönemi öncesi başbakanı ve aynı zamanda Elefterios Venizelos'un akrabası olan Konstantinos Miçotakis'in oğlu.

1967 darbesi sonrası tutuklanarak ev hapsine konan Konstantinos Miçotakis, 1968 yılında dönemin Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımı ile ailesiyle birlikte Türkiye'ye kaçtı. Bu sırada Kyriakos Miçotakis henüz bir yaşındaydı. Miçotakis ailesi, 1974 yılına kadar Türkiye'de ve daha sonra Paris'te sürgünde yaşayarak yıllar sonra Yunanistan'a geri dönebildi.

Konstantinos Miçotakis daha sonra 1985'ten 1996 yılına kadar ND Partisi'nin genel başkanlığını yaptı ve 1993-1996 yılları arasında iktidarı alarak yeniden ülkenin başbakanı oldu. Baba Miçotakis görevi sırasında Türkiye ile yeni bir diyalog kurulmasını savundu ancak Kıbrıs meselesini çözümün ön şartı olarak koştuğu için bu konuda ilerleme sağlanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan MİÇOTAKİS Türkiye

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