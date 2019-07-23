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Kör hastalar görüşlerini kısmen yeniden kazanabildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Kameradan aldığı video görüntülerini doğrudan beyne ileten beyin implantı, 6 kör insanın görüşlerini kısmen yeniden kazanmalarını sağladı.

Kör hastalar görüşlerini kısmen yeniden kazanabildi

Independent Türkçe'nin haberine göre uzmanlardan oluşan ABD’li ekibin çığır açan çalışmasında beynin görme merkezine (görsel korteks) yerleştirilen elektrotlar görüntüleri gözlüğün üzerinde bulunan video kameradan aldı ve öncesinde hiç görmeyen katılımcıların görmeyi belirli bir seviyede deneyimlemesi sağlandı.

Bu teknoloji her iki göze ve normalde duyu bilgilerini beyne taşıyan optik sinire olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor.

University College London’da (UCL) öğretim üyesi ve Optegra Göz Hastanesi’nde cerrah Alex Shortt ekiplerin ciddi bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Shortt, Daily Mail’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Daha önce gerçekleştirilen tüm girişimler gözün yerini alması için ‘biyonik gözler’ yaratmaya odaklanmıştı. Bunun için çalışan bir göz ve optik sinire sahip olmanız gerekiyordu. Gözü tamamen es geçtiğinizde çok ama çok daha fazla insana ulaşabilecek bir potansiyelin kapısını aralıyorsunuz. Bu, tam körlüğe sahip insanların tedavisi için tam anlamıyla bir paradigma değişimi, gerçek bir umut ışığı.

Teknolojinin doğuştan kör olanlar için herhangi bir seviyede görüş sağlayıp sağlamadığı henüz kanıtlanmadı.

Teksas’taki Baylor Medical College ve Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’tan uzmanların oluşturduğu ABD’li ekip, yıllardır tamamen kör olan katılımcılardan karanlık bilgisayar monitörlerine bakmalarını ve ekranın farklı yerlerinde rastgele beliren beyaz bir kareyi tespit etmelerini istedi.

Katılımcılar çoğu zaman kareyi bulmayı başardı.

Neredeyse 10 yıldır kör olan Paul Phillip, gözlüğü eşiyle akşam yürüyüşlerine çıkarken taktığını ve kaldırımla çimenin buluştuğu yerleri ayırt edebildiğini söyledi. Phillip beyaz kanepesinin nerede olduğunu da söyleyebiliyor.

Phillip, “Şimdilik birkaç ışık noktasından ibaret olsa da bir şeyler görebilmek gerçekten harika” diye konuştu.

Çalışmanın lideri beyin ve sinir cerrahı Daniel Yoshor, ekibi adına “başarmayı umut ettikleri nokta için hala çok uzun bir yolları” olduğunu belirtti.

Yoshor, “Nörobilim ve nöroteknoloji adına heyecan verici bir süreç yaşıyoruz. Kendi yaşam sürem içerisinde körler için işlevsel görüşü yeniden kazandırmayı başarabileceğimizi hissediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
beyin implantı kör hasta görüş

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