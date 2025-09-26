YEMEK

Yeni bilimsel araştırma: 'Egzersiz sonrası yoğurt' tüketmenin faydaları nelerdir?

Yeni bir araştırma, egzersiz sonrası yoğurt tüketiminin iltihaplanmayı azaltarak toparlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu. Bilim dergisinde yayımlanan çalışmada, yoğurt yiyen genç erkeklerin, şekerli atıştırmalık tüketenlere göre daha düşük iltihap seviyelerine sahip olduğu belirlendi. Araştırmanın detayları haberimizde…

Sedef Karatay

Yeni bir araştırma, fermente süt ürünlerinin egzersiz sonrası toparlanmada önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Nutrients dergisinde yayımlanan çalışmada, egzersiz sonrası yoğurt tüketen genç erkeklerde, şekerli karbonhidrat bazlı atıştırmalık tüketenlere kıyasla daha düşük iltihaplanma seviyeleri tespit edildi.

YOĞURT MU, PUDİNG Mİ?

Araştırmada, 18-25 yaş arası sağlıklı ve aktif 30 genç erkek iki gruba ayrıldı. Bir grup egzersiz sonrası yağsız yoğurt tüketirken, diğer grup aynı kaloride şekerli puding yedi. Her iki grup da 12 hafta boyunca haftada üç kez yoğun egzersiz yaptı.

YOĞURT İLTİHABI AZALTIYOR

Sonuçlar, yoğurt tüketen grupta iltihap seviyelerinin belirgin şekilde düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, yoğurdun bağırsak mikrobiyotasını destekleyen probiyotikler ve antioksidan bileşenler içermesinin, inflamasyonu azaltmada etkili olduğunu belirtti.

SAĞLIKLI TOPARLANMA İÇİN YOĞURT

Uzmanlar, egzersiz sonrası toparlanmayı optimize etmek isteyenlerin fermente süt ürünlerine yönelmesini öneriyor. Yoğurdun, hem besleyici hem de iltihap önleyici özellikleriyle sporcular için ideal bir atıştırmalık olabileceği vurgulanıyor.

