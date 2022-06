Yeni bir Game of Thrones dizisi geliyor! Kit Harington yine Jon Snow

Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi 'Game of Thrones' serisinin spin-off’u 'House of the Dragon' için geri sayım sürerken yeni bir spin-off haberi dizinin hayranları arasında heyecan yarattı.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre, Jon Snow’u odak noktasına alacak bir seri için daha düğmeye resmen basıldı. Game of Thrones'un son sezonunda Jon Snow, Demir Taht’ın potansiyel varisi Aegon Targaryen olduğunu keşfediyor, finalde Westeros’tan sürgün edilip, eski hayatını geride bırakmak üzere Yedi Krallık’ın kuzey sınırındaki Duvar’a geri dönüyordu.



Gelen haberlere göre, karakterin öyküsü kaldığı yerden devam edecek ve Kit Harington, kendisine iki Emmy adaylığı getiren role dönüş yapacak. Sosyal medyada geniş yankı bulan proje Arya Stark, Sansa Stark ve Brienne of Tarth gibi karakterlerin dönüşü için de açık kapı olarak yorumlandı.