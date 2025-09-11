EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Yeni bir sahte diploma çetesi daha ortaya çıktı! Okullar için ‘karot raporu’ bile düzenlemişler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için zorunlu tuttuğu karot raporunda bile sahtecilik yapmışlar! İstanbul merkezli 5 ilde sahte diploma çetesine operasyon düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin rüşvet karşılığı özel okullara “bina sağlamlığını” gösteren sahte “karot raporu” da düzenledikleri ortaya çıktı. İşte akılalmaz olayın detayları…

Yeni bir sahte diploma çetesi daha ortaya çıktı! Okullar için ‘karot raporu’ bile düzenlemişler

Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklulardan denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet aldıkları, Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili de rüşvet karşılığı rapor düzenledikleri tespit edilen şüphelilerden 46'sı yakalandı.

İstanbul merkezli operasyonda, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenledikleri öne sürülen 54 şüpheliden 46'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

Yeni bir sahte diploma çetesi daha ortaya çıktı! Okullar için ‘karot raporu’ bile düzenlemişler 1

Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Yeni bir sahte diploma çetesi daha ortaya çıktı! Okullar için ‘karot raporu’ bile düzenlemişler 2

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. (AA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilere para vaadiyle büyük tuzak! Milyonları ilgilendiriyor: Bu hataya düşmeyinÖğrencilere para vaadiyle büyük tuzak! Milyonları ilgilendiriyor: Bu hataya düşmeyin
DGS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı!DGS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
deprem Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul çete haberler rapor Sahte diploma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.