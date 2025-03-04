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Yeni bir tür oluşturdular! Bu diğerlerinden farklı bulunmadı, yaratıldı... Mamutun genleri farelere aktarıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.03.2025 16:48
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Colossal Biosciences isimli şirket, yünlü fareler yaratarak genetik mühendislikte devrim yaratma yolunda önemli bir adım attı. Mamut genlerini farelere aktaran şirket, yeni bir tür ortaya çıkardı.

Yeni bir tür oluşturdular! Bu diğerlerinden farklı bulunmadı, yaratıldı... Mamutun genleri farelere aktarıldı

ABD merkezli genetik mühendislik şirketi Colossal Biosciences, 2028 yılına kadar bir yünlü mamut buzağası yaratmayı vaat ediyor. Deneylere devam edilirken çalışmayı sürdüren şirket, yünlü bir fare geliştirdi.

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38 FAREDE DENENDİ

"Chip ve Dale" isimli iki fare, soğuk iklim için yedi "mamut benzeri" adaptasyona sahip. Bunlar arasında metabolizma, tüy uzunluğu, kalınlığı ve dokusu bulunuyor. Deneylerle uğraşan takım, mamutlarda yünlü olmalarına neden olan genleri belirleyip, ardından bu benzer değişiklikleri 38 laboratuvar faresinde yaptı.

Takımın başında yer alan bilim insanı Dr. Beth Shapiro, "Tabii ki, farelere mamut genleri eklemedik, çünkü aralarında 200 milyon yıl evrim farkı var." diyerek deneyleri açıkladı.

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"ÇIĞIR AÇICI" DENEY

Şirketin kurucusu Ben Lamm, Yahoo News’e verdiği demeçte, farelerin "aşırı sevimli" olsalar da, şirketin hiçbir hayvanı satma niyetinde olmadığını söyledi.

Profesör Andrew Pask, yünlü farelerin yaratılışını "çığır açıcı" olarak nitelendirdi. Pask sözlerine, "Bu araştırma, soyu tükenmiş türlerin yeniden canlandırılmasının ötesinde, evrimsel biyoloji, genetik adaptasyon ve koruma genetiği anlayışımızı geliştiriyor. Kaybedilen özelliklerin yeniden kazandırılması yeteneği, biyolojik çeşitliliğin yeniden sağlanmasına ve hatta iklim dayanıklılığı çabalarına yardımcı olabilir" şeklinde devam etti.

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NEDEN BU DENEY ÖNEMLİ?

Colossal ayrıca Tazmanya kaplanı ve dodo kuşunu geri getirmeyi de amaçlıyor ancak genetik mühendisliği kullanmanın nesli tükenmemiş hayvanlar üzerinde denenmesinin riskli olabileceği yönünde endişeler var.

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149 milyon yıl öncesine ait! 149 milyon yıl öncesine ait!
Anahtar Kelimeler:
Bilim insanı Mamut fare abd deney
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