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Yeni Blade filmi aradığı isme kavuştu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Yeni Blade filmi aradığı isme kavuştu

Geçtiğimiz aylarda Marvel’ın Blade’i yeniden filme uyarlayacağı ve başrol oyuncusu olarak Mahershala Ali‘nin rol alacağı kesinleşmişti. Marvel, yeni Blade için uzun süredir aradığı senariste nihayet kavuştu.

Wesley Snipes’la hafızalara kazınan Blade, bu sefer Oscar ödüllü Mahershala Ali performansıyla izleyici karşısına çıkacak. Marvel, yeniden filme uyarlamak istediği Blade için bir süredir senarist arıyordu. Sonunda aranan senarist bulundu. Watchmen ve Hunters için çalışan Stacy Osei-Kuffour, Blade senaristi seçildi

STACY OSEİ-KUFFOUR MARVEL FİLMİ YAZAN İLK SİYAHİ KADIN OLDU

Stacy Osei-Kuffour, yeni Blade filminin senaryosunu yazacak. Osei-Kuffour, daha önce Watchmen ve Hunters için yazarlık ve hikaye editörlüğü yaptı.

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Hikaye editörlüğü ile yaptıkları eleştirmenler tarafından oldukça beğenildi. Bu yüzden Marvel bu senariste bir şans vermek istiyor. Marvel, Osei-Kuffour’u bulmadan önceki 6 ayı senarist arayarak geçirmiş. Stacy Osei-Kuffour, bir Marvel filmi yazan ilk siyahi kadın oldu.

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Marvel, Blade projesini ilk olarak San Diego Comic-Con 2019‘da ortaya çıkardı ve burada aktör Mahershala Ali‘nin Wesley Snipes‘ın yerini alması kararlaştırıldı.

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