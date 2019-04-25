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Yeni Casper Excalibur G900 satışa çıktı!

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Casper, Excalibur ürün yelpazesine yeni bir model daha ekledi. Bugüne kadar piyasaya sunduğu tüm modellerden çok daha iddialı olan dizüstü Excalibur G900, masaüstü bilgisayar deneyimini unutturacak özelliklere sahip.

Yeni Casper Excalibur G900 satışa çıktı!

Gerçeklik algısı

Excalibur G900’ün güç kaynaklarından biri ekran kartı. NVIDIA’nın Turing mimarisine sahip RTX ekran kartları, bir önceki nesillerine göre ortalama yüzde 30 daha fazla performans sunuyor. RTX 2080 ise bir önceki nesline göre yaklaşık yüzde 45 daha performanslı. Sadece RTX ekran kartlarının sahip olduğu ışın izleme teknolojisi sayesinde oyunun her anında oyun severler, inanılmaz derecede gerçekçi ve detaylı görsellere sahip olabiliyor.

Bununla birlikte DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisi ile her detayda daha gerçekçi bir görüş sağlıyor. Yapay zekânın kattığı muhteşem hız, ekran kartını yormadan oyun içerisindeki her detayı algılıyor. Böylece doğru boyut ve renkleri birleştirerek görüntüye aktarıyor. Bu yolla yüzde 40 daha gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor. Programlanabilen gölgeleme teknolojisi sayesinde de kullanıcılar, artık tüm detaylara fazlasıyla hâkim olabiliyor.

İnce ve geniş

4.7 mm inceliğe sahip olan süper dar çerçevesi ile Excalibur G900 daha büyük görüntüler sunuyor. Dünyanın en ince çerçevelerinden birine sahip olan model ile neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. İnceliğinden ödün vermeyen sıradışı tasarım, sınıfındaki rakiplerine göre 19.9 mm inceliği ve 2.1 kg hafifliği ile yüzde 30 daha mobil.

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RGB klavye ve aydınlatma

Performans tutkunlarının vazgeçemediği RGB klavye Excalibur G900’ün en iddialı yönlerinden sadece bir tanesi. 65 binden fazla renk seçeneği ile oyun severlerin, klavyelerini diledikleri renklerle özelleştirebilmesine imkân tanıyor. Kullanıcılar ayrıca klavyeyi 3 farklı bölgeye bölüp her bir bölgeyi bambaşka renkler ile canlandırabiliyor. RGB klavyesine ek olarak sağ ve sol köşelerinden RGB ışık yayan Excalibur G900, en karanlık alanları bile rengârenk aydınlatıyor.

Akıllı turbo soğutma

Excalibur G900’ün akıllı turbo soğutma sistemi sayesinde RTX 2080 ekran kartının sunacağı benzersiz performansta dahi kesintisiz oyun performansı sunuyor. 2 adet akıllı turbo fanın her birinde 71 ayrı fan pervanesi bulunuyor. Böylece içerideki hava dolaşımı en hızlı şekilde ilerliyor. Termal sistemin sahip olduğu 4 farklı termal boru ise bütün sistemin serin kalmasını sağlıyor.

Güç yönetimi

Excalibur kontrol merkezi ile oyunun yoğunluğuna ve hızına göre bilgisayarın performansı ayarlanabiliyor. Sadece birkaç saniyede, soğutmayı da aynı anda aktifleştirilerek performans artışı sağlanabiliyor.

Yüksek bağlantı hızına, 32 GB’a kadar artırılabilen belleğe, güç tüketimini en uygun şekilde ayarlayabilen DDR4 teknolojisine sahip olan Excalibur G900, ayrıca akıllı ses sistemi sayesinde bütün sesleri filtreleyerek pürüzsüz bir ses kalitesi sağlıyor. Bunun yanında sahip olduğu 3 tane disk girişi sayesinde sınırsız hız ve depolama alanı sizi bekliyor.

Excalibur G900, şimdilik sadece online platformlar üzerinden satışa sunuluyor. Cihazı incelemek ve detaylı bilgi almak için https://www.casper.com.tr/excalibur-g900 adresi ziyaret edilebilir.

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