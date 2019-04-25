Yeni Casper Excalibur G900 satışa çıktı!

Gerçeklik algısı

Excalibur G900’ün güç kaynaklarından biri ekran kartı. NVIDIA’nın Turing mimarisine sahip RTX ekran kartları, bir önceki nesillerine göre ortalama yüzde 30 daha fazla performans sunuyor. RTX 2080 ise bir önceki nesline göre yaklaşık yüzde 45 daha performanslı. Sadece RTX ekran kartlarının sahip olduğu ışın izleme teknolojisi sayesinde oyunun her anında oyun severler, inanılmaz derecede gerçekçi ve detaylı görsellere sahip olabiliyor.

Bununla birlikte DLSS (Deep Learning Super Sampling) teknolojisi ile her detayda daha gerçekçi bir görüş sağlıyor. Yapay zekânın kattığı muhteşem hız, ekran kartını yormadan oyun içerisindeki her detayı algılıyor. Böylece doğru boyut ve renkleri birleştirerek görüntüye aktarıyor. Bu yolla yüzde 40 daha gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor. Programlanabilen gölgeleme teknolojisi sayesinde de kullanıcılar, artık tüm detaylara fazlasıyla hâkim olabiliyor.

İnce ve geniş

4.7 mm inceliğe sahip olan süper dar çerçevesi ile Excalibur G900 daha büyük görüntüler sunuyor. Dünyanın en ince çerçevelerinden birine sahip olan model ile neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. İnceliğinden ödün vermeyen sıradışı tasarım, sınıfındaki rakiplerine göre 19.9 mm inceliği ve 2.1 kg hafifliği ile yüzde 30 daha mobil.