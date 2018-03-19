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Yeni dizi Servet'in ilk fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 19.03.2018 23:26 | Son Güncelleme

Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in başrollerinde oynadığı Show TV'nin yeni dizisi Servet'in ilk fragmanı yayınlandı. "Herkes kendi servetini arar bu dünyada!" sloganıyla yola çıkan Servet'in ilk tanıtımı yayınlandı. İki aşığın paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kalacakları Servet, yayınlanan ilk tanıtımıyla adından uzun süre söz ettireceğe benziyor.

Yeni dizi Servet'in ilk fragmanı yayınlandı

Yapımını Ortaks Yapım'ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel'in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu'nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

"BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ DİYE BAŞLAR MASALLAR!"
Ünlü iş adamı Kudret Fettah'ın (Ali Sürmeli) yazdığı mektup merak uyandırırken, "Kimi aklıyla arar, kimi kalbiyle, kimine göre aşktır; kimine göre para! Kimi aile der adına, kimi dost, kimi de evlat! Herkes kendi servetini arar bu hayatta!" sözleri dikkat çekiyor. Yetiştirme yurdunda kalan Ferah Feza'nın (Bahar Şahin) gözyaşları içinde yurttan ayrıldığı sırada, Can Yiğit'in (Yusuf Çim) geldiği anlar dizinin hikayesinden ipuçları veriyor. Can Yiğit ve Ferah Feza'nın yollarının nasıl kesişeceğinin sinyallerinin verildiği tanıtımda ikilinin zorlu aşk hikayesi izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Servet yakında Show TV'de başlıyor!

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