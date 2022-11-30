EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yeni eş anlamlısı nedir? Yeninin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yeni eş anlamlısı nedir? Yeninin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.11.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime dağarcığı bakımından en zengin olan dillerden birisi Türkçedir. Türk dilinde bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu duruma bağlı olarak her kelimenin birden fazla eş anlamlı kelimesi de olabilir. Yeni kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Birden fazla anlamı ve eş anlamlı kelime karşılığı vardır. Cümle içindeki anlamına göre eş anlamlısı da farklılık gösterir. Peki, yeni kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Yeni eş anlamlısı nedir? Yeninin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı bulunabilir. Bu sebeple her kelimenin eş anlamlısı olarak kullanılacak olan kelimeler de çeşitlilik gösterir. Yeni kelimesi de birden fazla anlama sahiptir ve Türk Dil Kurumu yeni kelimesi için dokuz farklı tanım yapmıştır. Yapılan tanımların biri zarf diğerleri ise sıfat türündedir. Yeni kelimesinin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Eski karşıtı
  • Oluşundan ya da çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan
  • En son edinilen
  • İşe henüz başlamış
  • O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş olan
  • Tanınmayan
  • Daha öncekilerden farklı olan
  • Eskisinin yerine gelen
  • Biraz önce, çok zaman geçmeden

Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara gelen birleşik türde kelimeler de üretir. Yeni kelimesinin bu durumu için şu örnekler verilebilir: "Yeni yıl, yeniçağ, Yeniçeri, yeni ay, yeniyetme, yenidünya."

Türlü eş anlamlısı nedir? Türlü eş anlamlısı nedir?

Yeni kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yeni eş anlamlısı olan kelimeler cümle içindeki kullanım amaçlarına göre değişiklik gösterir. Sıfat ya da zarf türünde farklı anlamlara gelen yeninin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde yeninin görevine ve anlamına göre yerine geçebilir. Yeni kelimesinin eş anlamı olan kelimeler kullanım amaçlarına göre farklılık gösterir. Örnek olarak zaman anlamına kullanılıyorsa henüz kelimesi yeni kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Yeninin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Acar
  • Bakir
  • Cedit
  • Dünkü
  • Gıcır
  • Henüz
  • Sıfır
Şartsız eş anlamlısı nedir? Şartsız eş anlamlısı nedir?

Yeninin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Bir kelimeyi cümle içinde kullanmak, o kelimenin anlamını pekiştirmek için uygulanan en doğru yöntemler arasında yer alır. Yeni kelimesi ve yeni kelimesinin eş anlamı olan kelimeler kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Buraya henüz taşındığım için komşularımla tanışmaya vaktim olmadı.
  • Elbisen sıfır galiba, çok yakışmış güle güle giy.
  • Televizyon dünyasında acar isimler duymaya başladık.
  • Henüz geldim ama gelir gelmez daha oturmadan iş gösterdi bana.
  • Yeni kaymakam öncekini aratacakmış gibi duruyor.
  • Dünkü kişilerin gelip bu işi bize öğretmeye çalışmaları da amma komik.
Uçurum eş anlamlısı nedir? Uçurum eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?KPSS DHBT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir yeni

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

Tümce eş anlamlısı nedir?

Tümce eş anlamlısı nedir?

Merakla bekleniyordu! Sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçları açıklandı

Yanıt eş anlamlısı nedir?

Yanıt eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.