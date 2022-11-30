Yeni eş anlamlısı nedir? Yeninin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı bulunabilir. Bu sebeple her kelimenin eş anlamlısı olarak kullanılacak olan kelimeler de çeşitlilik gösterir. Yeni kelimesi de birden fazla anlama sahiptir ve Türk Dil Kurumu yeni kelimesi için dokuz farklı tanım yapmıştır. Yapılan tanımların biri zarf diğerleri ise sıfat türündedir. Yeni kelimesinin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Eski karşıtı

Oluşundan ya da çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan

En son edinilen

İşe henüz başlamış

O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş olan

Tanınmayan

Daha öncekilerden farklı olan

Eskisinin yerine gelen

Biraz önce, çok zaman geçmeden

Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara gelen birleşik türde kelimeler de üretir. Yeni kelimesinin bu durumu için şu örnekler verilebilir: "Yeni yıl, yeniçağ, Yeniçeri, yeni ay, yeniyetme, yenidünya."

Yeni kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yeni eş anlamlısı olan kelimeler cümle içindeki kullanım amaçlarına göre değişiklik gösterir. Sıfat ya da zarf türünde farklı anlamlara gelen yeninin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde yeninin görevine ve anlamına göre yerine geçebilir. Yeni kelimesinin eş anlamı olan kelimeler kullanım amaçlarına göre farklılık gösterir. Örnek olarak zaman anlamına kullanılıyorsa henüz kelimesi yeni kelimesi yerine cümle içinde kullanılabilir. Yeninin eş anlamlısı olan kelimeler:

Acar

Bakir

Cedit

Dünkü

Gıcır

Henüz

Sıfır

Yeninin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Bir kelimeyi cümle içinde kullanmak, o kelimenin anlamını pekiştirmek için uygulanan en doğru yöntemler arasında yer alır. Yeni kelimesi ve yeni kelimesinin eş anlamı olan kelimeler kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: