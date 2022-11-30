Türlü eş anlamlısı nedir? Türlünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türlü kelimesi Türkçedeki "tür" sözcüğünden türemiştir. Kökeni, Eski Türkçedeki ‘‘türlüg’’ kelimesine dayanmaktadır. Birden fazla anlamdaşa sahip olan bu kelimenin eş anlamlılarının büyük bir kısmını farklı dillerden dilimize geçmiş kelimeler oluşturur. Türlü kelimesinin sözlük anlamı ise Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

sıfat Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.

isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Türlü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Çeşitli, muhtelif, çeşitli özellikleri olan gibi anlamlara gelen türlü kelimesinin eş anlamını karşılayan bazı kelimeler vardır. Türlünün eş anlamlısı olan sözcükler:

Çeşit

Çeşitli

Kabil

Muhtelif

Mütenevvi

Tür

Türlü kelimesinin eş anlamı olan "çeşit" kelimesi Farsça kökenlidir. Aynı türden olan şeylerin küçük farkları bulunan parçaları anlamına gelen bu sözcük tür, türlü, nev, cins gibi kelimelerin yerine de kullanılabilir. Türlünün eş anlamlısı olan "çeşitli" ise bu kelimeden (çeşit) türemiştir.

Türlü kelimesinin eş anlamı olan "kabil" sözcüğünün kökeni Arapçaya dayanmaktadır ve bu türlü, bu cins, bunun gibi ifadelerini karşılamaktadır. Çeşit çeşit, zıt, birbirini tutmayan anlamlarına sahip olan "muhtelif" sözcüğünün kökeni ise yine aynı şekilde Arapçadan gelmektedir. İhtilaf kelimesinden türemiştir.

Türlü kelimesinin eş anlamı olan bir diğer kelime olan ‘‘mütenevvi’’ sözcüğü de Arapça kökenlidir. Tevennu kelimesinden türemiştir. Türlünün eş anlamlısı olan "tür" kelimesi de yine Türkçe kökenli bir kelimedir.

Türlünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türlü eş anlamlısı olan bir kelime olsa da söz konusu eş anlamlıların neredeyse hepsi yabancı kökenlidir. Türlünün eş anlamlılarını içeren cümleler şu şekilde sıralanabilir: