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Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu! ''Kamyon mu çarptı sana!''

15.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 ve 2018 yılları arasında yayınlanan Yeni Gelin dizisinde hayat verdiği Şirin karakteriyle tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın'ın değişimi, sosyal medyada olay oldu.

Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu! ''Kamyon mu çarptı sana!''

Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, değişimiyle şaşkına çevirdi. Akın'ın son hali, yorum yağmuruna tutuldu.

25 yaşındaki Feride Hilal Akın, 17 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisiyle ünlenen şarkıcı, dizi bittikten sonra yaşadığı değişimle şaşırttı.

Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu!

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Akın, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu!

Burun estetiği yaptıran ve saç rengini değiştiren Akın'ın yeni imajına, sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yorum yapılıyor.

Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu!

İşte Feride Hilal Akın'ın son haline gelen yorumlar:

  • Bir tek gözlerinin içi aynı kalmış.
  • Eski hali daha güzeldi.
  • Artık herkes birbirine benziyor.
  • Oha! Ne kadar tuhaf birine dönüşmüş!
  • Yazık etmiş güzelliğine...
  • Şahtı şahbaz olmuş.
  • Kamyon mu çarptı sana, bu ne!

Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu!

Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu!

Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu!

Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu!


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Anahtar Kelimeler:
Feride Hilal Akın
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