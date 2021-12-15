Yeni Gelin'in Şirin'i Feride Hilal Akın'ın değişimi sosyal medyada olay oldu! ''Kamyon mu çarptı sana!''

Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, değişimiyle şaşkına çevirdi. Akın'ın son hali, yorum yağmuruna tutuldu.
25 yaşındaki Feride Hilal Akın, 17 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisiyle ünlenen şarkıcı, dizi bittikten sonra yaşadığı değişimle şaşırttı.
Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Akın, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Burun estetiği yaptıran ve saç rengini değiştiren Akın'ın yeni imajına, sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yorum yapılıyor.
İşte Feride Hilal Akın'ın son haline gelen yorumlar:
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