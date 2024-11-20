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Yeni gelişme: Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç hakkında istenen ceza belli oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.11.2024 13:31
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın 3'er yıldan cezalandırılması istendi.

Yeni gelişme: Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis yapan isimlere yönelik düğmeye bastı. Bu kapsamda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Erbil ve Ortaç ev hapsi cezası alırken soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame tamamlandı.

İddianame mahkemeye gönderildi. Başsavcılık iddianamede Erbil ve Ortaç’ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

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Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın iddianamesi düzenlendi.

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Emrullah Erdinç paylaşımında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemeye sunulan iddianamede her iki şüphelinin de üst sınırdan yani 3’er yıldan cezalandırılması talep edildi. Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçleri devam etmektedir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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