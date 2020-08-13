Yeni imajıyla dikkat çeken Ebru Polat estetisyen oldu! Bomba açıklama

Karantinadan sonra tatil için soluğu Bodrum'da alan şarkıcı Ebru Polat bir yandan da çalışıyor. Tatile mola verip işlerine dönen Ebru Polat yeni imajıyla dikkat çekti.

Uzun saçlarını kısacık kestiren Polat yeni imajını takipçileriyle "Yeni imajım.. Bundan sonra kısa saç..." notuyla paylaştı.



YENİ MESLEĞİ BAKIN NE?

Hayranlarından tam not alan Ebru Polat tüm enerjisini kozmetik markasına veriyor. Polat son olarak ise estetisyen olmak için sınava girdi.

Polat güzel haberi de ünlü isimlere taş atarak verdi.



Ebru Polat açıklamasında "Diğer ünlü veya tanınan isimlere bir not; başkasının üzerine güzellik merkezi açan, duvardaki diplomada başkasının ismi tabelada kendisinin ismi yazan dolandırıcı tembellere ders olsun bu. Utanın biraz emeksiz ekmek istiyorsunuz... İnsanları kandırıyorsunuz" diyerek tepkisini de gösterdi.



