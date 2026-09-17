Yeni iPhone’u düşürmeden önce iki kez düşünün! Tamir masrafı 97 bin TL’ye kadar çıkıyor

Apple, 18 Eylül günü resmen raflarda yerini almaya başlayacak iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin tamir ücretlerini de açıkladı. Apple’ın resmi sitesi üzerinden farklı senaryolara göre onarım ücretleri yayımlandı.

Buna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye'deki onarım ücretleri şöyle:

İŞTE IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ONARIM ÜCRETLERİ

Onarım Türü iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Pil servisi 7.339 TL 7.339 TL Arka cam hasarı 8.979 TL 8.979 TL Arka kamera hasarı 14.539 TL 14.539 TL Ekran hasarı 18.639 TL 21.519 TL Ekran ve arka cam hasarı 23.089 TL 26.139 TL Diğer hasar 89.139 TL 97.649 TL

Kaynak: Webtekno