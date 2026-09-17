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Yeni iPhone’u düşürmeden önce iki kez düşünün! Tamir masrafı 97 bin TL’ye kadar çıkıyor

Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Türkiye'deki onarım ücretlerini yayımladı. Buna göre, bazı hasar türlerinde servis maliyeti 97 bin TL'yi aşıyor.

Yeni iPhone’u düşürmeden önce iki kez düşünün! Tamir masrafı 97 bin TL’ye kadar çıkıyor
Enes Çırtlık

Apple, 18 Eylül günü resmen raflarda yerini almaya başlayacak iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin tamir ücretlerini de açıkladı. Apple’ın resmi sitesi üzerinden farklı senaryolara göre onarım ücretleri yayımlandı.

Buna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye'deki onarım ücretleri şöyle:

Yeni iPhone’u düşürmeden önce iki kez düşünün! Tamir masrafı 97 bin TL’ye kadar çıkıyor 1

İŞTE IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ONARIM ÜCRETLERİ

Onarım Türü iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max
Pil servisi 7.339 TL 7.339 TL
Arka cam hasarı 8.979 TL 8.979 TL
Arka kamera hasarı 14.539 TL 14.539 TL
Ekran hasarı 18.639 TL 21.519 TL
Ekran ve arka cam hasarı 23.089 TL 26.139 TL
Diğer hasar 89.139 TL 97.649 TL

Kaynak: Webtekno

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Apple Türkiye iPhone iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max
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