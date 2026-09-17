Yeni iPhone’u düşürmeden önce iki kez düşünün! Tamir masrafı 97 bin TL’ye kadar çıkıyor

Apple, 18 Eylül günü resmen raflarda yerini almaya başlayacak iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin tamir ücretlerini de açıkladı. Apple’ın resmi sitesi üzerinden farklı senaryolara göre onarım ücretleri yayımlandı.
Buna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye'deki onarım ücretleri şöyle:
|Onarım Türü
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|Pil servisi
|7.339 TL
|7.339 TL
|Arka cam hasarı
|8.979 TL
|8.979 TL
|Arka kamera hasarı
|14.539 TL
|14.539 TL
|Ekran hasarı
|18.639 TL
|21.519 TL
|Ekran ve arka cam hasarı
|23.089 TL
|26.139 TL
|Diğer hasar
|89.139 TL
|97.649 TL
Kaynak: Webtekno
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