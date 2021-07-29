Yeni James Bond filmi, ‘No Time To Die’ yeni fragmanını paylaştı! Aksiyon sahneleri nefes kesti

Bond filmi niteliği taşıyan No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) salgın nedeniyle defalarca kez ertelendi. Aksiyon filminde Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomi Harris, Christoph Waltz, Jeffrey Wright, Rami Malek gibi yıldız isimler rol alıyor. Aksiyon sahnelerinden baş döndüreceği belli olan filmin yönetmen koltuğunda Cary Joji Fukunaga oturuyor.

NO TIME TO DIE KONUSU

Ölmek İçin Zaman Yok filminde Bond, aktif hizmetten ayrılmıştır ve Jamaika’da sakin bir hayatın keyfini sürmektedir. CIA’den eski dostu Felix Leiter yardım için kendisine başvurunca huzuru kısa sürer. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevi, beklenilenden daha tehlikeli bir hal alır. Bond, tehlikeli yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşer.



