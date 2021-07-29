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Sinema salonlarında yeni filmler peşi sıra yerini alıyor! Bu hafta vizyona girecek yapımlar nefes kesti

29.07.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir kapıları kapalı olan sinema salonları yeniden seyircisiyle buluşmayı başardı. 1 Temmuz’da yeniden salonlar dolmaya başladı. Bu hafta vizyona girecek yeni filmler merak konusu oldu.

SİNEMA SALONLARI HAREKETLENECEK

BİZE MÜSAADE

BİZE MÜSAADE
Giray Altınok'un yönetmenliğini yapıp başrolünde Fırat Albayram, Sami Aksu, Fatih Al ve Ferdi Sancar ile birlikte oynadığı "Bize Müsaade", biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan televizyon sektöründen üç yakın arkadaşın hikayesi etrafında dönüyor.

DÜŞ KAPANI

DÜŞ KAPANI
Kerry Harris'in yönetmenliğini yaptığı "Düşkapanı"nın başrollerinde Radha Mitchell, Henry Thomas, Finlay Wojtak-Hissong, Lin Shaye ve Jules Willcox oynuyor. Korku ve gerilim türündeki film; üvey çocuğu Josh ile taşra evlerinde bir süre yalnız kalan Gail'in, Josh'ın komşuların evinden mistik bir tılsımı alması sonrası üstesinden gelmesi gereken esrarengiz olayları konu ediniyor.

LÜBNAN SEMALARI

LÜBNAN SEMALARI
Chloe Mazlo'nun yönetmenliğini üstlendiği "Lübnan Semaları"nın başrollerinde Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi ve Mariah Tannoury oynuyor. "1950’lerde genç bir kadın olan Alice, sıkıcı anavatanı İsviçre'den ayrılarak güneşli ve hayat dolu Lübnan'a gider. Orada, ilk Lübnanlıyı uzaya göndermek isteyen hayalperest bir astrofizikçi olan Joseph'e aşık olur. Fakat mutlulukla geçen birkaç yılın ardından çıkan iç savaş, işleri tersine çevirir."

MAINSTREAM

MAINSTREAM
Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Kalena Yiaueki ve Jaqueline De La Fontaine'nin rol aldığı komedi ve dram karışımı "Mainstream" adlı filmi Gia Coppola yönetti. ABD yapımı film, Youtube'da sergilediği performansıyla ilgi toplayan Link ve arkadaşlarının, fenomen olma yolunda ilerlerken kendi kişiliklerinden uzaklaşmaları ve aralarında gelişen çatışmaları ele alıyor.

THE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ

THE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ
Haftanın bir diğer macera ve aksiyon filmi "Guardians of the Galaxy" filmlerine imza atan James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Suicide Squad: İntihar Timi" olacak. Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, Joel Kinnaman ve Alice Braga'nın başrolünde yer aldığı yapım, ilk filmden Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, Amanda Waller gibi karakterlere Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterlerin eklendiği Görev Gücü X'in yeni imkansız görevini odağına alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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