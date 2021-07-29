Sinema salonlarında yeni filmler peşi sıra yerini alıyor! Bu hafta vizyona girecek yapımlar nefes kesti

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir kapıları kapalı olan sinema salonları yeniden seyircisiyle buluşmayı başardı. 1 Temmuz’da yeniden salonlar dolmaya başladı. Bu hafta vizyona girecek yeni filmler merak konusu oldu.

SİNEMA SALONLARI HAREKETLENECEK

BİZE MÜSAADE Giray Altınok'un yönetmenliğini yapıp başrolünde Fırat Albayram, Sami Aksu, Fatih Al ve Ferdi Sancar ile birlikte oynadığı "Bize Müsaade", biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan televizyon sektöründen üç yakın arkadaşın hikayesi etrafında dönüyor.

DÜŞ KAPANI Kerry Harris'in yönetmenliğini yaptığı "Düşkapanı"nın başrollerinde Radha Mitchell, Henry Thomas, Finlay Wojtak-Hissong, Lin Shaye ve Jules Willcox oynuyor. Korku ve gerilim türündeki film; üvey çocuğu Josh ile taşra evlerinde bir süre yalnız kalan Gail'in, Josh'ın komşuların evinden mistik bir tılsımı alması sonrası üstesinden gelmesi gereken esrarengiz olayları konu ediniyor.

LÜBNAN SEMALARI Chloe Mazlo'nun yönetmenliğini üstlendiği "Lübnan Semaları"nın başrollerinde Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi ve Mariah Tannoury oynuyor. "1950’lerde genç bir kadın olan Alice, sıkıcı anavatanı İsviçre'den ayrılarak güneşli ve hayat dolu Lübnan'a gider. Orada, ilk Lübnanlıyı uzaya göndermek isteyen hayalperest bir astrofizikçi olan Joseph'e aşık olur. Fakat mutlulukla geçen birkaç yılın ardından çıkan iç savaş, işleri tersine çevirir."

MAINSTREAM Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Kalena Yiaueki ve Jaqueline De La Fontaine'nin rol aldığı komedi ve dram karışımı "Mainstream" adlı filmi Gia Coppola yönetti. ABD yapımı film, Youtube'da sergilediği performansıyla ilgi toplayan Link ve arkadaşlarının, fenomen olma yolunda ilerlerken kendi kişiliklerinden uzaklaşmaları ve aralarında gelişen çatışmaları ele alıyor.