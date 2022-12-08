Yeni Kısmetse Olur'un detayları merak ediliyor! "Seks olacak mı?" sorusu

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur'un yeniden başlayacak olması yarışmanın hayranlarını heyecanlandırdı. Başarılı sunucu Öykü Sertler'in sunumuyla 12 Aralık saat 18:30'da sevenleriyle buluşacak Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sosyal medya hesabından soru cevap yapıldı.

HER ŞEY SANSÜRSÜZ YAYINLANACAK

Sorulara cevap veren sayfa yönetici, kavgaların sansürsüz yayınlanacağını söyleyerek "Aşkın içinde kavga da var mutluluk da. Ama sansür yok" dedi. Yarışmanın kurgu olup olmadığıyla ilgili iddiaya da açıklık getiren yönetici, "Kurgu istesek dizi yapardık. Burada her şey gerçek" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da yeni bölümleri YouTube kanalında yayınlanacak olan yarışmada seks olup olmayacağını sordu. Bu soruya da cevap veren yönetici, sadece utangaç emoji kullanarak kafa karıştırdı.

KISMETSE OLUR NE ZAMAN?

Sunuculuğunu Öykü Serter'in yapacağı yarışmada 9 erkek 9 kadın yarışmacı aynı evde kalarak birbirini tanımaya çalışacak. 5 yıl aranın ardından yeniden başlayan yarışma, 12 Aralık'ta Youtube kanalında yayınlanmaya başlayacak.



