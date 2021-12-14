Yeni Kurtlar Vadisi bombası! Olay Oktay Kaynarca sürprizi…

ATV’de yeni bölümleri beklenirken, birden ekran macerasını sonlandıran EDHO’nun bitmesinin ardından yeniden yayınlanmayacağı kesinleşmişti. Bu gelişmenin ardından EDHO oyuncuları da başka projelerle anlaşmaya varmaya başladı.

Oktay Kaynarca’nın yeni dönemde EDHO’da olmayacağını açıklamasının arkasından bütün gözler efsane oyuncunun yer alacağı yeni projeye çevrilmişti.

Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt’un bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi’ne benzetildiği konuşulanları arasında. Hatta Yalnız Kurt dizisi için Yeni Kurtlar Vadisi denilmeye başlandı.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan ilk iki tanıtımıyla bütün dikkatleri hemen üzerine çekmeyi bildi.

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan ve başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt dizisi ile ilgili gündeme adeta bomba gibi düşen bir iddia ortaya çıktı.

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi’nde Çakır karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran usta oyuncu Oktay Kaynarca ile bir diğer başarılı isim Kenan İmirzalıoğlu'nun Yalnız Kurt dizisinde bir araya geleceği iddia edildi.

Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aynı dizide bir araya geleceği iddiası televizyon kulislerini sallarken çıkan iddialara yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

Kulislere bomba gibi düşen bu iddia usta isimlerin hayranlarını da şimdiden heyecanlandırdı.



