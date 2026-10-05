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Yeni MacBook Pro geliyor: Taşıması çok daha kolay olacak!

Apple’ın OLED ekranlı yeni MacBook Pro modellerinin mevcut modellere göre “belirgin ölçüde daha hafif” olacağı öne sürüldü. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre şirket, bilgisayarın taşınmasını çok daha kolay hale getirmek için iç yapısını yeniden tasarladı, parçaları küçültüp bileşenlerin yerlerini yeniden düzenledi.

Yeni MacBook Pro geliyor: Taşıması çok daha kolay olacak!
Enes Çırtlık

İddia, MacBook Pro’nun daha ince bir tasarıma kavuşacağı yönündeki önceki söylentilere yeni bir ayrıntı ekliyor. Mevcut MacBook Pro modellerinin ağırlığı 4,7 libreye, yani yaklaşık 2,1 kilograma kadar çıkıyor.

Yeni MacBook Pro geliyor: Taşıması çok daha kolay olacak! 1

OLED EKRAN VE DOKUNMATİK KULLANIM DA BEKLENİYOR

Yeni MacBook Pro modellerine ilişkin iddialar arasında OLED ekran, dokunmatik kullanım, ekran çentiği yerine Dynamic Island ve M5 Pro ile M5 Max çipleri de bulunuyor. Gurman, Apple’ın OLED ekranlı MacBook Pro modellerini bu yıl ekim veya kasım ayında piyasaya sürmeyi planladığını, bilgisayarların macOS 27.2 ile test edildiğini belirtiyor.

Yeni MacBook Pro geliyor: Taşıması çok daha kolay olacak! 2

OLED modellerinin mevcut MacBook Pro’ların üzerinde konumlanan, daha pahalı seçenekler olması bekleniyor.

Kaynak: MacRumors

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Apple dizüstü bilgisayar bilgisayar MacBook MacBook Pro
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