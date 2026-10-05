Yeni MacBook Pro geliyor: Taşıması çok daha kolay olacak!

İddia, MacBook Pro’nun daha ince bir tasarıma kavuşacağı yönündeki önceki söylentilere yeni bir ayrıntı ekliyor. Mevcut MacBook Pro modellerinin ağırlığı 4,7 libreye, yani yaklaşık 2,1 kilograma kadar çıkıyor.

OLED EKRAN VE DOKUNMATİK KULLANIM DA BEKLENİYOR

Yeni MacBook Pro modellerine ilişkin iddialar arasında OLED ekran, dokunmatik kullanım, ekran çentiği yerine Dynamic Island ve M5 Pro ile M5 Max çipleri de bulunuyor. Gurman, Apple’ın OLED ekranlı MacBook Pro modellerini bu yıl ekim veya kasım ayında piyasaya sürmeyi planladığını, bilgisayarların macOS 27.2 ile test edildiğini belirtiyor.

OLED modellerinin mevcut MacBook Pro’ların üzerinde konumlanan, daha pahalı seçenekler olması bekleniyor.

Kaynak: MacRumors