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Yeni nesil kahvecilerin bir numaralı tercihi olan Americano nasıl hazırlanır?

Seray Üstün Seray Üstün
21.04.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde en çok tercih edilen İtalyan kahvelerinden biri olan Americano, dünyanın her yerindeki kafelerinde severek tüketilen bir içecek. Espresso baz alınarak hazırlanan ve ilave içeriğe göre adlandırılan bu kahve çeşidi tadı ve dokusu ile klasik kahve tadına en yakın olanıdır. Peki Americano nasıl hazırlanıyor?

Americano veya caffè Americano, içeceğinin gerçek bir özelliği saf kahve lezzetine en yakın olan türü olmasıdır. Yumuşak içimli ve düşük kalorili espresso deneyimi sunan gerçek bir Americano, bir veya iki shot espresso ve onun yarısı kadar sıcak sudan oluşur. Americano lezzetini dengeleyen unsur ise fincanın ısısıdır. İyi demlenmiş bir Americano mutlaka önceden sıcak suyla ısıtılmış bir fincanda servis edilmelidir.

AMERİCANO NASIL HAZIRLANIR?

Americano, su ile espressonun mükemmel birleşiminden oluşan klasik İtalyan kahvelerinden biridir. ‘Americano’ kelimesi İtalyanca’da ‘Amerikan kahvesi’ anlamına gelmektedir.

170 ml. ölçeğinde porselen fincana, önce 130 ml. kadar sıcak su alınır. Üstüne bir shot espresso konulur ve bu şekilde servis edilir. Tat olarak filtre kahveye benzerlik göstermekle beraber, filtre kahveden çok farklı bir demleme yöntemine sahiptir. İçerisine soğuk ya da sıcak süt ilave ederek tüketilebilir.

AMERİCANO’NUN KÖKENİ

Americano’nun kökeni İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanır. Savaşın kazanılmasıyla beraber İtalya’ya gelen Amerikan askerleri kahve dükkanlarında espresso içmeye başlar. Ancak espressonun tadını sert ve içimini zor bularak içerisinde biraz sıcak su katılmasını isterler. Dükkan sahipleri Amerikalıların damak tadının daha alışkın olduğu filtre kahve lezzetine daha yakın bir kahve türü ortaya çıkartılar. Bu sulu espresso için Americano derler. Americano ve espressonun kafein oranı aynı olmakla birlikte, Americano daha yumuşak içimli bir kahvedir.

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