Yeni nesil WiFi çözümleri roaming özelliği ile fark yaratıyor

Geniş alana yayılmış ya da çok katlı evlerde ya da işyerlerinde WiFi ağının her noktaya taşınması için farklı ağ ürünleri kullanılıyor. Kullanıcılar evde ya da ofiste mobil cihazları ile ağa bağlı dolaşırlarken, bu farklı ağ ürünleri (örneğin erişim noktaları) arasında geçiş oluyor.
Standart ağ ürünlerinde bu bağlantı geçişi sırasında duraklama, kopma gibi sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin bir erişim noktasının kapsama alanından çıkıp diğerine geçerken yapılan videokonferans kesilebiliyor. Hatta bazı durumlarda farklı ağlar arasında el ile geçiş yapılması gerekebiliyor. Bu da kullanıcılar açısından sorun yaratan ve istenmeyen bir durum.
Evler için geliştirildi: Deco
TP-Link’in evler için geliştirdiği Deco ve kurumlar için geliştirdiği EAP serisi olan yeni nesil çözümlerde bu sorun ‘hızlı dolaşım’ özelliği ile giderilmiş durumda. Evlere yönelik çözüm olan ve Mesh teknolojisine sahip Deco birimleri, birleşik bir ağ oluşturuyorlar. İster iki, ister on Deco biriminden oluşan bir ağ olsun, evde telefon ya da tablet ile dolaşırken en yakın Deco birimine cihazlar otomatik olarak bağlanıyor.
Bu sayede gerçek anlamda kesintisiz bir çevrimiçi deneyim yaşanıyor. Bir Deco biriminden diğerine geçiş video film izlenirken dahi anlaşılmayacak denli yumuşak oluyor. Deco’larda yer alan TP-Link Mesh Teknolojisi, en sağlıklı WiFi bağlantısı için dinamik olarak en uygun rotayı seçiyor. Evin neresinde olunursa olunsun en hızlı bağlantıyı sunuyor. Kullanıcıların uygun erişim noktasını bulmaları, elle seçmeleri gerekmiyor; bu işlem otomatik olarak yapılıyor. Kullanıcı farklı bir birime bağlandığını hissetmiyor bile.
Hızlı dolaşım
Hızlı Dolaşım özelliği, TP-Link’in kurumlar için geliştirdiği çok özel erişim noktaları olan EAP serisinde de bulunuyor. Çok geniş alana yayılmış ve çok sayıda erişim noktası (access point) kullanılan işyerlerinde, otel, okul, hastane, AVM gibi yapılarda, aynı Deco’larda olduğu gibi erişim noktaları arasında geçiş EAP ürünlerinde otomatik olarak ve kesintisiz oluyor.
Çok sayıda kişinin ağa bağlandığı kurumlarda, ağa bağlananların çok daha iyi bir WiFi deneyimi yaşamasını sağlayan bu özellik, bir erişim noktasına fazla yük bindiğinde de aktif oluyor. Erişim noktaları arasında yük dengelenerek, daha güçlü WiFi sinyali alınması sağlanıyor. EAP serisi ile birlikte ücretsiz olarak verilen Omada Kontrol Yazılımı ile kurumlar hızlı dolaşım özelliğini açıp kapatabiliyorlar.
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