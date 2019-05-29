Yeni nesil WiFi çözümleri roaming özelliği ile fark yaratıyor

Geniş alana yayılmış ya da çok katlı evlerde ya da işyerlerinde WiFi ağının her noktaya taşınması için farklı ağ ürünleri kullanılıyor. Kullanıcılar evde ya da ofiste mobil cihazları ile ağa bağlı dolaşırlarken, bu farklı ağ ürünleri (örneğin erişim noktaları) arasında geçiş oluyor.

Standart ağ ürünlerinde bu bağlantı geçişi sırasında duraklama, kopma gibi sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin bir erişim noktasının kapsama alanından çıkıp diğerine geçerken yapılan videokonferans kesilebiliyor. Hatta bazı durumlarda farklı ağlar arasında el ile geçiş yapılması gerekebiliyor. Bu da kullanıcılar açısından sorun yaratan ve istenmeyen bir durum.

Evler için geliştirildi: Deco

TP-Link’in evler için geliştirdiği Deco ve kurumlar için geliştirdiği EAP serisi olan yeni nesil çözümlerde bu sorun ‘hızlı dolaşım’ özelliği ile giderilmiş durumda. Evlere yönelik çözüm olan ve Mesh teknolojisine sahip Deco birimleri, birleşik bir ağ oluşturuyorlar. İster iki, ister on Deco biriminden oluşan bir ağ olsun, evde telefon ya da tablet ile dolaşırken en yakın Deco birimine cihazlar otomatik olarak bağlanıyor.