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Yeni neslin en popüler 10 porno yıldızı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
ÜNLÜLER  | 31.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

Porno endüstrisi çağa en hızlı adapte olan sektörlerden biri. Günümüz şartlarına adapte olan porno, yeni yıldızları ile 2010'larda sektörün nasıl şekillenceğini gösteriyor. İşte sektöre yeni giriş yapan ve kısa sürede popülerliği yakalayan o isimler.

Yeni neslin en popüler 10 porno yıldızı

Lana Rhoades

8

1996 yılında doğan Lana Rhoades, pek çok insan için günümüzün en güzel yıldızı. Yaptırdığı estetik müdahaleleri gereksiz bulanların eleştirilerine maruz kalsa da, sosyal medyada yeni isimler arasında en yüksek takipçi sayısına sahip olma unvanını koruyor.

Mia Melano

1

2000 doğumlu yıldız, 18. doğum gününden birkaç ay sonra sektöre giriş yaptı. Veterinerlik okuyan Mia Melano'nun sektörde kalıcı olup olmayacağı bilinmiyor.

Bailey Brooke

2

1996 doğumlu yıldız iki yıldır sektörde olmasına rağmen 30'dan fazla filmi var. Tür ayırt etmemesi onu günümüzün en çalışkan yıldızlarından biri yapıyor.

Vienna Black

3

1995 doğumlu yıldız sektöre yeni giriş yapanlardan. 60'ın üstünde filmi olan yıldız için geleceği en parlak olanlardan biri olduğu yorumları yapılıyor.

Hannah Hays

4

1998 doğumlu genç yıldız porno kariyeri için lise eğitimini yarıda bırakmış. Yaşından küçük dursa da her zaman olgun olduğunu söyleyen Hannah, gençlerin dinlediği müzikleri sevmiyormuş.

Kimmy Granger

5

1995 doğumlu oyuncunun annesi de bir striptizci ve modelmiş. Kendisi de kariyerine striptizci olarak başlamış ve iyi para kazandığını görünce daha fazlasını kazanmak istemiş. O çok küçükken ayrılan ebeveynlerinden babası bu kariyere karşı olsa da annesi onu daima destekliyormuş.

Jojo Kiss

6

1996 doğumlu Jojo Kiss, iki yıldır endüstride olmasına rağmen geçtiğimiz yıl porno endüstrisinin en prestijli ödlülleri AVN'de "En İyi Grup Seks Sahnesi" ödülünü rol arkadaşlarıyla paylaştı.

Aria Sky

7

2000 doğumlu genç yıldız, masum ve farklı görüntüsüyle şimdiden izleyicilerin kalbini kazandı bile. Endüstriye katılan ilk 2000 doğumlulardan biri.

Anya Olsen

9

1994'lü yıldız da pek çok yeni jenerasyon arkadaşı gibi doğallığı ile ön plana çıkıyor.

Faina Bona

10

Belaruslu yıldız oyuncu 2000 doğumlu. Liseyi bitirir bitirmez yetişkin modelliği ve porno aktrisliğine soyunmuş.


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Anahtar Kelimeler:
yetişkin yıldız

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