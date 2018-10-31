Yeni neslin en popüler 10 porno yıldızı

Lana Rhoades

1996 yılında doğan Lana Rhoades, pek çok insan için günümüzün en güzel yıldızı. Yaptırdığı estetik müdahaleleri gereksiz bulanların eleştirilerine maruz kalsa da, sosyal medyada yeni isimler arasında en yüksek takipçi sayısına sahip olma unvanını koruyor.

Mia Melano

2000 doğumlu yıldız, 18. doğum gününden birkaç ay sonra sektöre giriş yaptı. Veterinerlik okuyan Mia Melano'nun sektörde kalıcı olup olmayacağı bilinmiyor.

Bailey Brooke

1996 doğumlu yıldız iki yıldır sektörde olmasına rağmen 30'dan fazla filmi var. Tür ayırt etmemesi onu günümüzün en çalışkan yıldızlarından biri yapıyor.

Vienna Black

1995 doğumlu yıldız sektöre yeni giriş yapanlardan. 60'ın üstünde filmi olan yıldız için geleceği en parlak olanlardan biri olduğu yorumları yapılıyor.

Hannah Hays

1998 doğumlu genç yıldız porno kariyeri için lise eğitimini yarıda bırakmış. Yaşından küçük dursa da her zaman olgun olduğunu söyleyen Hannah, gençlerin dinlediği müzikleri sevmiyormuş.

Kimmy Granger

1995 doğumlu oyuncunun annesi de bir striptizci ve modelmiş. Kendisi de kariyerine striptizci olarak başlamış ve iyi para kazandığını görünce daha fazlasını kazanmak istemiş. O çok küçükken ayrılan ebeveynlerinden babası bu kariyere karşı olsa da annesi onu daima destekliyormuş.