Yeni neslin en popüler 10 porno yıldızı

1996 yılında doğan Lana Rhoades, pek çok insan için günümüzün en güzel yıldızı. Yaptırdığı estetik müdahaleleri gereksiz bulanların eleştirilerine maruz kalsa da, sosyal medyada yeni isimler arasında en yüksek takipçi sayısına sahip olma unvanını koruyor.
2000 doğumlu yıldız, 18. doğum gününden birkaç ay sonra sektöre giriş yaptı. Veterinerlik okuyan Mia Melano'nun sektörde kalıcı olup olmayacağı bilinmiyor.
1996 doğumlu yıldız iki yıldır sektörde olmasına rağmen 30'dan fazla filmi var. Tür ayırt etmemesi onu günümüzün en çalışkan yıldızlarından biri yapıyor.
1995 doğumlu yıldız sektöre yeni giriş yapanlardan. 60'ın üstünde filmi olan yıldız için geleceği en parlak olanlardan biri olduğu yorumları yapılıyor.
1998 doğumlu genç yıldız porno kariyeri için lise eğitimini yarıda bırakmış. Yaşından küçük dursa da her zaman olgun olduğunu söyleyen Hannah, gençlerin dinlediği müzikleri sevmiyormuş.
1995 doğumlu oyuncunun annesi de bir striptizci ve modelmiş. Kendisi de kariyerine striptizci olarak başlamış ve iyi para kazandığını görünce daha fazlasını kazanmak istemiş. O çok küçükken ayrılan ebeveynlerinden babası bu kariyere karşı olsa da annesi onu daima destekliyormuş.
1996 doğumlu Jojo Kiss, iki yıldır endüstride olmasına rağmen geçtiğimiz yıl porno endüstrisinin en prestijli ödlülleri AVN'de "En İyi Grup Seks Sahnesi" ödülünü rol arkadaşlarıyla paylaştı.
2000 doğumlu genç yıldız, masum ve farklı görüntüsüyle şimdiden izleyicilerin kalbini kazandı bile. Endüstriye katılan ilk 2000 doğumlulardan biri.
1994'lü yıldız da pek çok yeni jenerasyon arkadaşı gibi doğallığı ile ön plana çıkıyor.
Belaruslu yıldız oyuncu 2000 doğumlu. Liseyi bitirir bitirmez yetişkin modelliği ve porno aktrisliğine soyunmuş.
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