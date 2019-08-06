Yeni oyuncu bilgisayarı Xiaomi Mi Gaming tanıtıldı

Xiaomi Mi Gaming olarak isimlendirilen bu model tasarımı ile Razer’ı çok andırıyor. Şimdiye kadar kendine has bir tasarımı olamayan hep büyük firmalardan esinlenen Xiaomi, bu sefer Razer’ın Blade serisinden esinlemiş gibi görünüyor.

Razer gibi giriş, üst seviye ve amiral gemisi olmak üzere üç farklı sürüm ile karşımıza çıkan Xiaomi, Nvidia RTX 2060 sayesinde oyunculara üst düzey bir deneyim sunuyor. Gelelim bilgisayarın teknik özelliklerine.

Xiaomi’nin giriş seviyesi Mi Gamin modeli Intel Core i5-9300H işlemci, Nvidia GTX 1660 Ti, 8 GB RAM (2666 MHz), 512 GB SSD ve 144 Hz tazelemeli Full HD ekran ile geliyor.

Üst seviye model gücünü Intel’in i7 9750H modelinden alıyor. Nvidia GTX 1660 Ti ekran kartı, 16 GB RAM (2666 MHz), 512 GB SSD ile gelen bu model yine 144 HZ Full HD ekrana sahip.

Gelelim Xiaomi’nin tepe modeline. Bu modelde Intel i7 9750H işlemci, Nvidia RTX 2060 ekran kartı, 16 GB RAM (2666 MHz), 512 GB SSD ve 144 HZ’lik Full HD ekran yer alıyor.

Baz model 1.080 dolar, üst seviye model 1.239 dolar, amiral gemisi model ise 1.297 dolar fiyat etiketine sahip. Bu fiyatların oldukça uygun olduğunu belirtmekte fayda var.

Xiaomi güneş panelli akıllı telefon üretecek

