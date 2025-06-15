Yeni Papa, dünyaca ünlü isimlerle akraba çıktı! Kimler var kimler...

Papa 14. Leo soy ağacı, Amerika’dan çıkan ilk Papa olmasıyla birlikte büyük ilgi toplarken, kendisinin dünya çapında tanınmış isimlerle akraba olduğunu ortaya çıktı.

UZAKTAN AKRABALARI ÇIKTI

Harvard Üniversitesi'nden Profesör Henry Louis Gates Jr.’ın yürüttüğü “Finding Your Roots” (Köklerini Bulmak) adlı belgesel dizisi kapsamında yapılan araştırmada, Papa Leo’nun Hillary Clinton, Justin Trudeau, Madonna, Justin Bieber ve Angelina Jolie gibi ünlü isimlerle uzaktan akraba olduğu tespit edildi.

Papa Leo’nun anne tarafından atalarının dört tanesi İspanyol soylular sınıfına ait “hidalgo” unvanını taşıyordu. Papa’nın Sicilyalı büyükbabası Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito’nun ise müzik eğitmeni olduğu ve ABD’ye göç ettikten sonra Illinois’te karısı tarafından aldatıldığı gerekçesiyle gazetelere yansıyan bir skandala karıştığı öğrenildi.

Soy kökeni dağılımına bakıldığında Papa’nın atalarının büyük çoğunluğu Fransız (40 kişi), ardından İtalyan (24), Amerikalı (22) ve İspanyol (21) olarak sıralanıyor.