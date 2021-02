Yeni Resident Evil filmi vizesini aldı

Beyaz perdeye Milla Jovovich ile gelen fantastik korku serisi Resident Evil, uzun bir aradan sonra yeniden filme uyarlanıyor. Deadline tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre yeni Resident Evil filmi, serinin hayranlarını daha fazla bekletmeyecek ve bu yazın sonunda sinemalarda olacak. Yapılan açıklamaya göre Constantin Film tarafından geliştirilen ve Sony Pictures tarafından yayınlanacak olan yapım, 3 Eylül 2021 tarihinde beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

YENİ RESİDENT EVİL FİLMİ HAKKINDA

Yönetmen koltuğunda son dönemlerde vizyona giren 47 Meters Down: Uncaged ve The Strangers: Prey At Night gibi filmlerle dikkat çeken İngiliz yönetmen Johannes Roberts'ın oturduğu yeni Resident Evil filmi, Capcom'un orijinal oyun serisine sadık kalacak ve Raccoon City çok da büyük bir değişiklik olmadan beyaz perdeye yansıyacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Neal McDonough, Robbie Amell, Donal Logue, Avan Jogia, Lily Gao, Nathan Dales ve Josh Cruddas gibi isimler yer alacak.