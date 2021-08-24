Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yeni rotasını oluşturdu! 65 yaşındaki gezgin 5 yıldır yürüyerek seyahat ediyor

Yeni rotasını oluşturdu! 65 yaşındaki gezgin 5 yıldır yürüyerek seyahat ediyor

24.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıldır hem spor hem de tatil amaçlı kilometrelerce yol kat ederek Fethiye’ye gitmek isteyen ve İstanbul’dan yola çıkan 65 yaşındaki gezgin, Sakarya’ya ulaştı. Yaklaşık 814 kilometre yol kat edecek olan gezgin, seyahat sürecinin 9 gün sürmesini hedefliyor.

Yeni rotasını oluşturdu! 65 yaşındaki gezgin 5 yıldır yürüyerek seyahat ediyor

Aşırı kilolarından kurtulmak için kısa mesafelerde yürüyüş yapan ve daha sonrasında bunu şehirler arası yürüyüşe çeviren 65 yaşındaki Hasan Demir, Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatil yapmak için İstanbul’dan yola çıktı. Yaklaşık 814 kilometre yol kat edecek olan gezgin, Sakarya il sınırına ulaştı. Günde 90 kilometre yol yürüyerek ve belirli zamanlarda da yanında taşıdığı çadırla güvenli alanlarda konaklayan Demir, seyahatinin yaklaşık 9 gün süreceğini belirtti.

“HEM TATİL HEM DE SPOR AMAÇLI YÜRÜYORUM”

1

5 yıldır yürüyerek seyahat ettiğini belirten 65 yaşında Hasan Demir, “Aşırı kilolarımdan dolayı spor amaçlı ilk öncelerinde kısa mesafelere yürüyordum şimdi uzun mesafeye dönüş yaptım. Sigarayı bırakmak amaçlı da bu işe başladım ve onu da bıraktım kullanmıyorum. Şu an bu yürüyüşümü İstanbul’dan Fethiye’ye doğru yapıyorum. İstanbul Fethiye arası 814 kilometre ben bunu yaklaşık 9 günde gitmeyi planlıyorum günlük olarak yaklaşık 90 kilometre yürüyerek ve belirli zamanlarda da dinlenerek 9 günde tamamlıyorum. Benim hedefim kendimi zorlamadan 9 gün içerisinde Fethiye’ye varmak. Yaşım itibariyle daha hızlı yürüme şansım yok yaşım 65, bu yaşta da vücudumu zorlamak istemiyorum. Genç olduğum zamanlarda yaklaşık 14 kilometre mesafeyi koşuyordum" dedi.

2

2 yıldır tek başına yürüdüğünü ifade eden Demir, "Arkadaşla birlikte 5 yıldır yürüyorduk ama şimdi tekim ve 2 yıldır tek başıma yürüyorum. Ben hem tatil hem de spor amaçlı yürüyorum. Gittiğim zaman 3-4 gün kalıyorum vücudumu dinlendiriyorum sonrada dönüş yoluna geçiyorum. Bu işe başladığımdan beri sigara kullanmıyorum, sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlara da bunu denemelerini özellikle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

(İHA)

İznik’teki 2 bin yıllık surlara işlenen kitabenin sırrı çözüldüİznik’teki 2 bin yıllık surlara işlenen kitabenin sırrı çözüldü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun hayalini gerçekleştirmek için adeta bir Marvel kahramanına dönüştü! Dövmelerine 580 bin TL harcadıOğlunun hayalini gerçekleştirmek için adeta bir Marvel kahramanına dönüştü! Dövmelerine 580 bin TL harcadı
İzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke olduİzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu
Havasını soluyan dönmek istemiyorHavasını soluyan dönmek istemiyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

"Gerçek değildir" dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı

"Gerçek değildir" dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

Herkes onu konuşuyor! Kıyafetini gören bir daha baktı

Oğlunun hayaliydi! Adeta bir Marvel kahramanına dönüştü

Oğlunun hayaliydi! Adeta bir Marvel kahramanına dönüştü

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.