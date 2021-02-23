Yeni sevgilisi ortaya çıktı! İrem Derici hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?

Türk pop müziğinin son dönemdeki yıldızlarından İrem Derici'nin Cluphouse'da tanıştığı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızlarından Emre Aslan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Emre Aslan, İrem Derici'nin de desteğiyle albüm yapmaya hazırlanıyor. Sıra dışı tarzı ile Türkiye'de milyonlarca kişinin beğenisini kazanan 33 yaşındaki İrem Derici, Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları arasında yer alan Emre Aslan ile aşk yaşıyor.

22 yaşında Emre Aslan aynı zamanda müzikle ilgileniyor ve yakın zamanda albüm çıkarmayı planlıyor. Uzun süredir aşksızlıktan yakınan İrem Derici sonunda kalbinin prensini buldu.

tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Derici geçen günlerde bir grup oyuncu arkadaşıyla Kadıköy'de kameralara takılmış, korona yasaklarına uymayan Derici'ye polis ceza kesmişti.

O KAREDE EMRE ASLAN DA VARDI

Ünlü popçunun "Buradaki herkes oyuncu ve hepsinin korona testi yapılıyor" dediği isimler arasında yer alan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Emre Aslan'la yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Cluphouse’de tanışan ve Caddebostan’daki parkta ceza yediklerinde de birlikte olan ikiliden Emre Aslan'ın da şarkı çıkaracağı öğrenildi.



