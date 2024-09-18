Yeni sezon heyecanla bekleniyordu! Rüzgarlı Tepe dizisinde flaş değişiklik

Kanal 7 ekranlarında izleyicisi ile buluşan günlük dizilerden biri olan Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni sezon bölümleri heyecanla bekleniyor.

BEKLENMEDİK DEĞİŞİKLİK

Cemre Arda ile Gökberk Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı dizide yine beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşan ve başarılı yurt dışı satış grafiğiyle de dikkat çeken dizide şaşırtan değişimler de yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yönetmenleri değişti. 30 Eylül’den itibaren yeni bölümleriyle hafta içi her gün 21.15’te ekrana gelecek olan dizinin yönetmen koltuğunda artık Oğuz Can Denizhan ile Kubilay Koçak oturuyor.

Rüzgarlı Tepe dizisinde Halil ve Zeynep’in aşk masalında tansiyon yine çok yükselecek.