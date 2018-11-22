MAGAZİN

Yeni yaşını kutlayan Emel Sayın'dan ilginç istek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

73 yaşına giren usta sanatçı Emel Sayın, paylaştığı videoda artık doğum gününün hatırlanmamasını istediğini söyledi.

Yeni yaşını kutlayan Emel Sayın'dan ilginç istek!

İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın, 73 yaşına girdi. Sayın, yeni yaşını takipçileri için hazırladığı bir video ile duyurarak artık doğum gününün hatırlanmasını istemediğini söyledi.

"DOĞUM GÜNÜNÜM HATIRLANMAMASINI İSTİYORUM"

Emel Sayın, çektiği videoda şunları söyledi: Bugün benim doğum günüm. Aslında ben hiç hatırlanmasın istiyorum artık. Ama mümkün olmuyor. Beni mutlu ediyorsunuz ama bütün arayanlara kutlayanlara, hediyeler, çiçekler gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. İnşallah güzel bir yaş olur.

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Emel Sayın doğum günü yeni yaşı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Maşallah ya kim der 75 diye. 42 gibi. Allah hayırlı uzun ömürler versin.
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