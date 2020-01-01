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  4. Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler

Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 01.01.2020 02:22 | Son Güncelleme

Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, yeni yıla nöbet tutan polis ve jandarma ekipleriyle birlikte girdi.

Uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Arslantaş ile Çakır, görevlilerin yeni yıllarını tebrik etti.

Cebesoy uygulama noktasında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayan Arslantaş, buradaki görevlilerin kendisiyle konuşmasını sağladı.

Telefon konuşmasında Yıldırım, ekiplerin yeni yılını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Arslantaş, beraberindekilerle daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek buradaki polislerle görüştü.

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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Binali Yıldırım erzincan Erzincan Valisi Ali Arslantaş

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