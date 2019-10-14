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Yeni yıla yepyeni bir stil ile girmeye hazır mısınız?

Serpil Bayar Serpil Bayar
YAŞAM  | 14.10.2019 11:49 | Son Güncelleme

En etkili ve hassas tıraş deneyimini sunan tıraş makineleri ve çoklu bakım setleri ile hem kendinizi, hem de sevdiklerinizi Braun ile şımartın!

Yeni yıla yepyeni bir stil ile girmeye hazır mısınız?

Tüketicisinin yaşamını iyileştirmeye odaklı P&G markası Braun, erkeklerin hayatını kolaylaştırmak için, en kısa zamanda, en etkili ve hassas tıraş deneyimini vaad ediyor. Braun’un tıraş makineleri ve şekillendiricileri ile kişisel bakımınız için ayırdığınız zamanı minimuma indirebilir, kısa sürede etkili ve keskin tıraş olabilirsiniz. Braun kusursuz bir temiz tıraşlı görünümü seçen erkeklere en uygun tıraş makinesi portfolyosu ve sakalının şekli konusunda tam bir hassasiyet arayanlar için özel tasarlanan saç/sakal şekillendirme makineleriyle kişisel bakım rutininizi kolaylaştırıyor.

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En etkili ve hassas tıraş deneyimini arayan erkekler için; Braun kusursuz bir temiz tıraşlı görünümü seçen erkeklere en uygun tıraş makinesi portfolyosu ve sakalının şekli konusunda tam bir hassasiyet arayanlar için özel tasarlanan saç/sakal şekillendirme makineleriyle kişisel bakım rutininizi kolaylaştırıyor.

Stilinden ödün vermeyenler için: Braun MGK 3080 Erkek Bakım Seti

TEPEDEN TIRNAĞA HASSAS STİL

Braun’un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun MK3080 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MK3080 saç ve sakal alanında farklı stiller denemeyi vaad ediyor.

Braun_MGK3080

Sakala stil verme – İki sabit tarak 2 mm'lik adımlarda 13 uzunluk ayarı ile her zaman hassas bir görünüm elde etmeyi sağlar.

Saç kesme – Akıllı saç kesme tarağı saçı ve sakalı için hassasiyet ve kontrol sağlar.

Vücut bakımı – Vücut bakım eki tüm vücudundaki tüyler için yakın bir tıraş sağlar.

Braun Series 9 / 9290

Olağanüstü Nazik bir Tıraş Deneyimi;

Dünyanın en etkili tıraş makinesi Braun 9 Serisi, olağanüstü nazik bir tıraş deneyimi vaad ediyor. 10 farklı boyuta adapte olabilen, 5 farklı kesme aparatının mükemmel uyumunu, dakikada 40.000 çapraz kesme hareketine sahip Syncro Sonic teknolojisiyle bir araya getirerek ilk vuruşta herhangi bir tıraş makinesinden çok daha fazlasını alıyor. Bu akıllı tıraş makinesi cilt hatlarını okuyarak, hassas ve yenilikçi tasarımı ile her uygulamada kontrolü elinizde tuttuğunuzu hissetmenizi sağlıyor. Sakal yoğunluğuna kendini uyarlayan AutoSense teknolojisi ile en fazla ihtiyaç duyduğunuz noktalarda güçlü, tam kendinize uygun bir tıraş deneyimine kavuşabilirsiniz.

Braun_Series9

Braun Series 7 Tıraş Makinesi / 7899

Akıllı AutoSense ve SyncroSonic™ teknolojisi ile sakalınızı okuyan ve kendini ona uyarlayan 7 Serisi hassasiyet teknolojisi ona tek bir darbede kişiselleşmiş yakın tıraş imkanını sağlar. Cildin tahriş olma riski önemli ölçüde düşer. Hassastan turboya ayarlanabilir 5 Özelleştirme Modu vardır ve tam ihtiyaç duyulan noktalarda güç sağlar.

Braun_Series7

Braun Series 5 Tıraş Makinesi / 5140

Cildi için rahat ve kusursuz bir tıraş isteyenler için Braun 5 Serisi ile, zor alanlarda dahi verimlilik ve yakınlık deneyimi sağlayın. Skin-Sensitive teknolojisi ile 5 Serisi cildi korumak için basıncı en aza indirir ve AutoSense teknolojisi ve Comfort FlexHead ile hem geniş hem de en küçük alanlarda kolaylıkla gezinir. Olağanüstü bir performans sunarken çalışırlarken cilt konforundan ödün vermez.

Braun_Series5

Braun Series 3 Tıraş Makinesi / BT3010

Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor.

Braun_Series3

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