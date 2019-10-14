Yeni yıla yepyeni bir stil ile girmeye hazır mısınız?

Tüketicisinin yaşamını iyileştirmeye odaklı P&G markası Braun, erkeklerin hayatını kolaylaştırmak için, en kısa zamanda, en etkili ve hassas tıraş deneyimini vaad ediyor. Braun’un tıraş makineleri ve şekillendiricileri ile kişisel bakımınız için ayırdığınız zamanı minimuma indirebilir, kısa sürede etkili ve keskin tıraş olabilirsiniz. Braun kusursuz bir temiz tıraşlı görünümü seçen erkeklere en uygun tıraş makinesi portfolyosu ve sakalının şekli konusunda tam bir hassasiyet arayanlar için özel tasarlanan saç/sakal şekillendirme makineleriyle kişisel bakım rutininizi kolaylaştırıyor. AB'den kripto paralara düzenleme hazırlığı En etkili ve hassas tıraş deneyimini arayan erkekler için; Braun kusursuz bir temiz tıraşlı görünümü seçen erkeklere en uygun tıraş makinesi portfolyosu ve sakalının şekli konusunda tam bir hassasiyet arayanlar için özel tasarlanan saç/sakal şekillendirme makineleriyle kişisel bakım rutininizi kolaylaştırıyor. Stilinden ödün vermeyenler için: Braun MGK 3080 Erkek Bakım Seti TEPEDEN TIRNAĞA HASSAS STİL Braun’un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun MK3080 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MK3080 saç ve sakal alanında farklı stiller denemeyi vaad ediyor.

Sakala stil verme – İki sabit tarak 2 mm'lik adımlarda 13 uzunluk ayarı ile her zaman hassas bir görünüm elde etmeyi sağlar. Saç kesme – Akıllı saç kesme tarağı saçı ve sakalı için hassasiyet ve kontrol sağlar. Vücut bakımı – Vücut bakım eki tüm vücudundaki tüyler için yakın bir tıraş sağlar. Braun Series 9 / 9290 Olağanüstü Nazik bir Tıraş Deneyimi; Dünyanın en etkili tıraş makinesi Braun 9 Serisi, olağanüstü nazik bir tıraş deneyimi vaad ediyor. 10 farklı boyuta adapte olabilen, 5 farklı kesme aparatının mükemmel uyumunu, dakikada 40.000 çapraz kesme hareketine sahip Syncro Sonic teknolojisiyle bir araya getirerek ilk vuruşta herhangi bir tıraş makinesinden çok daha fazlasını alıyor. Bu akıllı tıraş makinesi cilt hatlarını okuyarak, hassas ve yenilikçi tasarımı ile her uygulamada kontrolü elinizde tuttuğunuzu hissetmenizi sağlıyor. Sakal yoğunluğuna kendini uyarlayan AutoSense teknolojisi ile en fazla ihtiyaç duyduğunuz noktalarda güçlü, tam kendinize uygun bir tıraş deneyimine kavuşabilirsiniz.