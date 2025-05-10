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Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'un vizyon tarihi belli oldu!

Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi Lord of the Rings: Hunt for Gollum filminin vizyon tarihi belli oldu.

Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'un vizyon tarihi belli oldu!
Jale Uslu

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmi çekiliyor. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum olarak vizyona girecek olan filmin yayın tarihi belli oldu.

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YAYIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Filmin 2026'nın aralık ayında gösterime gireceğini açıklamıştı ancak daha sonra bu vizyon tarihi değiştirildi. Merakla beklenen yeni Yüzüklerin Efendisi filminin 17 Aralık 2027'de yayınlanacak.

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The Hunt for Gollum'u en başta duyurulduğu gibi Andy Serkis yönetecek. Ancak orijinal üçlemenin beyin takımını oluşturan Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens da yapımcı olarak projede yer alacak.

THE HUNT FOR GOLLUM KONUSU NE?

The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak.

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yüzüklerin efendisi
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