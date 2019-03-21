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Yeni Zelanda'daki acıya bir de böyle bakın!

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DÜNYA  | 21.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Avustralyalı karikatürist Pat Campbell, Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden 50 Müslümanı, ülkenin sembolü eğrelti otunun yapraklarına çizerek yeniden yorumladı.

Yeni Zelanda'daki acıya bir de böyle bakın!

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki El Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Avustralyalı karikatürist Pat Campbell, ölen Müslümanların anısıne Yeni Zelanda'nın sembollerinden olan gümüş eğrelti otunun yapraklarını namaz kılan Müslümanlara benzeterek resmetti.

Campbell’in çizdiği gümüş eğrelti otunun 50 yaprağı, terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişiyi temsil ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda avustralya cami saldırısı

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