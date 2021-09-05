MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu!

Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu!

05.09.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Karlı sosyal medya paylaşımıyla yine gündem oldu. Karlı, kuaförünün ‘Sen her halinle güzelsin’ demesi üzerine ise aşka geldi, kuaförünü öpücüklere boğdu.

Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı kuaförünü öpücüklere boğdu!

Songül Karlı değişimiyle ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı'nın değişimi son dönemde Seda Sayan, şarkıcı Ceylan gibi isimlerle adeta yarışıyor.

47 yaşındaki Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulunmuş, uyguladığı filtre ile sosyal medyanın diline düşmüştü.

ıoı

Songül Karlı şimdi ise yine imaj değiştirdi. Sık sık kuaförden paylaşım yapan Karlı saçlarını uzun mu yoksa kısa mı kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadı.

aüaüa

Saçlarına kaynak yaptıran Karlı, kuaförünün 'Sen her halinle güzelsin' demesi üzerine aşka geldi. Kuaförünü öpücüklere boğan şarkıcının yine Seda Sayan gibi fazla filtre yapması da gözlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hulusi Derici 21 yıllık eşinden boşanma haberleriyle gündemde! İrem Derici suskunluğunu bozduHulusi Derici 21 yıllık eşinden boşanma haberleriyle gündemde! İrem Derici suskunluğunu bozdu
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Çarpıcı sözler! "Sözlü ve fiziksel istismarda bulundu"Çarpıcı sözler! "Sözlü ve fiziksel istismarda bulundu"
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Songül Karlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

İçişlerinden 81 ile yeni genelge

İçişlerinden 81 ile yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım saatlik yol 5 dakikaya iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım saatlik yol 5 dakikaya iniyor

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Görüntüler olay oldu! Ünlü iş insanı hakkında suç duyurusu

Görüntüler olay oldu! Ünlü iş insanı hakkında suç duyurusu

Ceylan tanınmaz halde! "Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam"

Ceylan tanınmaz halde! "Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.