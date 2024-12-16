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  4. Yenidoğan doktorları Hayrettin Yıldız'ı iddianamede görünce apar topar göndermişlerdi! Beykent Üniversitesi Hastanesi heyetinden İstanbul İl Müdürü'nü ziyaret anları ortaya çıktı

Yenidoğan doktorları Hayrettin Yıldız'ı iddianamede görünce apar topar göndermişlerdi! Beykent Üniversitesi Hastanesi heyetinden İstanbul İl Müdürü'nü ziyaret anları ortaya çıktı

16.12.2024 11:55
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Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastane tam kadro İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner'i ziyaret etmiş! 2024'ün en çok konuşulan konularının başında gelen yenidoğan skandalında her geçen gün yeni ilginçlikler yaşanıyor. Eski PKK mensubu olan yenidoğan çetesinin bir numarası Fırat Sarı'nın operasyon olduğu gün telefona sarılıp aradığı Beykent Üniversitesi Hastanesi yenidoğan doktoru Hayrettin Yıldız hakkında savcılığa birçok şikayette bulunuldu.

Yenidoğan doktorları Hayrettin Yıldız'ı iddianamede görünce apar topar göndermişlerdi! Beykent Üniversitesi Hastanesi heyetinden İstanbul İl Müdürü'nü ziyaret anları ortaya çıktı

Hayrettin Yıldız'ın Beykent Üniversitesi Hastanesi yenidoğan ünitesi hariç Avcılar Hospital ve Şafak Hastanesi'nde de çalıştığı bu iki hastanenin en çok bebek ölümünün olduğu yer olduğu da kayıtlara geçmişti. Skandalın patlamasının ardından birçok aile Hayrettin Yıldız'dan şikayetçi oldu.

"BEBEK ÖLÜMÜ OLAYLARINI KAPATTI" İDDİASI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçelerde Hayrettin Yıldız'ın daha önce hem Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde bu çeteyle birlikte çocukları gereksiz yere yoğun bakımda tuttuğu, Avcılar Hospital'daki bir bebek ölümünü imzasıyla kapattığına yönelik iddialar sunuldu.

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BEYKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ APAR TOPAR GÖNDERDİ

Beykent Üniversitesi Hastanesi, yenidoğan soruşturmasındaki iddianamede adı geçen Hayrettin Yıldız'ın savcılık suç duyuruları sırasında apar topar görevden alındığı da ortaya çıktı. Beykent Üniversite Hastanesi'nin internet sitesinde Hayrettin Yıldız ile ilgili bilgiler silindi.

Fırat Sarı operasyon olur olmaz onu aramış! Fırat Sarı operasyon olur olmaz onu aramış!

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETMİŞLER

Ağustos 2024'te Beykent Üniversitesi Hastanesi heyetinin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'i makamında ziyaret ettiği fotoğraflar kamuoyuna yansıdı. İlgili paylaşımda;

"İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik ve Üniversite Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu'nu makamında ağırladı. Sağlık alanında iş birliği fırsatları ve İstanbul Beykent Üniversitesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi Fırat Sarı Beykent Üniversitesi Hastanesi Hayrettin Yıldız
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