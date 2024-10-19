MYNET ÖZEL | Bir hastanede daha yuvalanmışlar! Bebek katillerinin lideri Fırat Sarı operasyon olur olmaz Beykent Üniversitesi Hastanesi'ndeki Hayrettin Yıldız'ı aramış!

Birinci Hastanesi ile birlikte skandala ortak olan 19 hastane kamuoyunda ifşa edildi! Büyükçekmece'deki Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde de yenidoğan bebeklerin gereksiz yere entübe edildiği SGK'dan para alabilmek için yoğun bakımda tutulduğu iddiaları tarafımıza ulaştı. Beykent Üniversitesi'ndeki Hayrettin Yıldız'ın adı iddianamede 2 kez geçiyor!

Eylül 2022'de Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde doğum yapan bir anne, çocuğunun 11 gün boyunca solunum sıkıntısı denilerek yoğun bakımda tutulduğunu epikriz raporunda entübede 6 gün kaldığının yazıldığını fakat kendilerine entübe süresinin 3 gün olduğu bilgisinin verildiğini belirtiyor.

HEMŞİRE 'BEBEK ENTÜBEDEN ÇIKTI' DEDİ DOKTOR SİNİRLENDİ!

Hemşirenin 2. gün 'Bebeğiniz ne kadar güçlü entübe borusunu kendisi çıkardı' bilgisini vermesinden sonra Uzman doktorun asla bunu kabul etmemesi 'Hemşire uydurmuş' demesi ailenin şüphesini çekmiş. 11 gün boyunca hastane kapısından ayrılmayan aile nihayet bebeklerini 12. gün alabilmiş.

12 gün yoğun bakımda kalan bebeğin babası o süreci şöyle anlatıyor;

'Bilgi almak için yoğun bakımın kapısında yatıyordum, asla bilgi vermek istemiyorlardı. Çocuğum doğar doğmaz 10 saniye gösterip bakın solunum sıkıntısı çekiyor diye entübe ettiler. Entübenin 2. gününde iyi niyetli bir hemşire oğlumuzun entübe hortumunu çıkardığını söyledi. Doktor bunu hemen reddetti ve hemşireye kızdı.

Hastaları yanlış bilgilendirmeyin 'yok öyle bir şey' dedi. Daha sonra bize entübeden 4. gün çıktığını söylediler zor bela epikriz raporunu aldık burada bebeğin 6 gün entübe edildiği yazıyor.'

"BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDEKİ HAYRETTİN YILDIZ EPİKRİZ RAPORLARINI ÇARPITTI"

Bununla birlikte farklı bir aile de Uzman Doktor Hayrettin Yıldız'ın sağlıklı doğan bebeklerini yoğun bakıma aldığını düşünüyor, ailenin iddiası da bu şekilde; aile savcılığa şikayet başvurusu yaptı.

"8.06.24 tarihinde bu hastanede sezaryen doğum yaptık. Gayet sağlıklı doğan oğlumuzu sebepsiz bizden alıp 9 gün kuvozde tuttular. Kavga dövüş aldığımız epikriz raporunun carpitildigini gördük. Doktor Hayrettin Yıldız bu işi organize eden kişilerle birlikte. Çocuk emme refleksi, aglama, düzgün solunum, ne varsa düzgün doğdu, video kayıtları ve dilekçemizle bugün savcılığa ifade verdik."

Soruşturmada tutuklu bulunan isimlerden birinin teknik takipte Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde yenidoğan doktoru olarak çalışan Hayrettin Yıldız ile konuştuğu iddianamede geçiyor! Tutuklu çete üyesi daha sonra bu konuşmanın detaylarını çete lideri Fırat Sarı'ya aktarıyor.

İŞTE O KONUŞMA

Hayrettin Yıldız'ın hem Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde hem de çetenin en çok bebeği öldürdüğü Avcılar Hospital ve Özel Şafak Hastanesi'nde çalışması aileleri büyük bir sarsıntıya soktu!

BASKINLARDAN HEMEN SONRA BEYKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ ARIYOR!

12 bebeğin ölmesi onlarca bebeğin engelli kalması ailelerin psikolojik çöküntü yaşamasının mimarlarının başında bulunan örgüt lideri Fırat Sarı, baskından sonra apar tapar Hayrettin Yıldız'ı arıyor ve Beykent Üniversitesi Hastanesi'ne baskın olup olmadığını soruyor.

ÇETENİN CİRİT ATTIĞI AVCILAR HOSPİTAL VE ÖZEL ŞAFAK HASTANESİ'NDE DE ÇALIŞIYOR

İddianamede adı geçen Hayrettin Yıldız, bebekleri öldüren çetenin en fazla çalıştığı Özel Avcılar Hospital ve Özel Şafak Hastanesi'nde çalışıyor.