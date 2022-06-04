Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Seferler aksadı

Olay, akşam saatlerinden Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen Fatih Emir Ç. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir şekilde raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Raylara atlayan Fatih Emir Ç., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yaşanan intihar girişimi nedeniyle Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında seferler durduruldu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında yapılmaktadır."

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) June 4, 2022



