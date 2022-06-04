HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Seferler aksadı

Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Seferler aksadı

04.06.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs yaralı olarak kurtarıldı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Seferler aksadı

Olay, akşam saatlerinden Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen Fatih Emir Ç. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir şekilde raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Raylara atlayan Fatih Emir Ç., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yaşanan intihar girişimi nedeniyle Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında seferler durduruldu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında yapılmaktadır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artan konut fiyatlarıyla ilgili çarpıcı teklif: AVM'lerin konuta dönüşmesi lazımArtan konut fiyatlarıyla ilgili çarpıcı teklif: AVM'lerin konuta dönüşmesi lazım
AK Parti'den kanun teklifi! 2 milyon lira ceza verilebilecekAK Parti'den kanun teklifi! 2 milyon lira ceza verilebilecek
Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandıTürkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı
Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Yabancı uyruklularla ilgili ehliyet iddiası sosyal medyada gündem oldu!

Yabancı uyruklularla ilgili ehliyet iddiası sosyal medyada gündem oldu!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanlar bu haberi bekliyor

Asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanlar bu haberi bekliyor

Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...

Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...

Yağışlar ve serin hava geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: 'Salı sabahı zirve yapacak'

Yağışlar ve serin hava geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: 'Salı sabahı zirve yapacak'

Yalıdaki düğünde herkes şaşıp kalmıştı! "Tam 9 kez yapıldı"

Yalıdaki düğünde herkes şaşıp kalmıştı! "Tam 9 kez yapıldı"

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.