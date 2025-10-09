Mynet Trend

Yer: Adana... Genç kadının dünyası başına yıkıldı: 'Sakat'ı bulana dev ödülü açıkladı!

Adana'da yaşayan genç bir kadın geçtiğimiz günlerde 'Sakat' ismindeki kedisiyle birlikte Seyhan ilçesinde Dilberler Sekisi Parkı'na gitti. Serap Düzgün'ün elindeki taşıma çantasından kaçan 'Sakat', sırra kadem bastı. Fellik fellik 3 gündür parkta arama yapan Düzgün, kedisini bulana 100 bin lira nakit ödeme yapacağını açıkladı.

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Serap Düzgün, geçtiğimiz pazar günü ismini 'Sakat' koyduğu kedisiyle birlikte merkez Seyhan ilçesinde bulunan Dilberler Sekisi Parkı'na gitti. Burada Düzgün'ün kedisi bir anda taşıma çantasından kaçıp gözden kayboldu. Bunun üzerine gün boyu kedisini arayan Düzgün, bulamayınca evine döndü.

EL İLANI BASTIRDI

Pazartesi günü yeniden parka giden Düzgün, gördüğü herkese kedisini sordu ancak yine bir iz bulamadı ve üzerinde "Bulana 100 bin lira ödül var" yazılı el ilanı çıkarttı. Düzgün, ilanları ağaç ve konteynerlere yapıştırdı. Şimdi parkın çevresinde gezip kedisini arayan Düzgün, kedisini bulan kişiye 100 bin lira ödül verecek.

"3 GÜNDÜR UYKUSUZ VE BERBAT DURUMDAYIM"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Serap Düzgün, 3 gündür kedisini aradığını anlatarak, "3 gündür uykusuz ve berbat bir durumdayım. Pazar sabahı kedim taşıma çantasından kaçtı. Kedimin arka ayağı aksıyor, sakat bir kedi. Evde büyümüş bir kedinin burada hayatta kalması çok zor. Bulmama yardım edilsin istiyorum" ifadelerini kullandı.

"100 BİN LİRA NAKİT ÖDEME YAPACAĞIM"

Kedisini bulana nakit 100 bin lira vereceğini söyleyen Düzgün, "Kedimi çok seviyorum. 100 bin lira nakit ödeme yapacağım. Sevgiyi üst düzey yaşayan birisiyim. Ödül için kendimi zorlarım, daha fazlasını bile verebilirim. Sadece 2 kişi aradı ama bulunmadı, herkesten yardım istiyorum. Şu anda kedim dünyada yapayalnız kaldı" diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

