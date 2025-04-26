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Yer: Aydın! Yol yenileme çalışması Antik Kent'in kapılarını araladı: Küpler, küller ve kemikler...

Aydın'da yapılan bir yol yenileme çalışması eski çağlardan kalan bulguları gün yüzüne çıkardı. Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede yapılan çalışmada pek çok kalıntı bulundu. İşte habere dair detaylar...

Yer: Aydın! Yol yenileme çalışması Antik Kent'in kapılarını araladı: Küpler, küller ve kemikler...
Çiğdem Sevinç

Aydın'da Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde, bölge arkeolojik sit alanı olduğu için Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri eşliğinde yol yenileme çalışması yaptı.

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KÜP, KÜL VE KEMİK

Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede yer alan çalışma esnasında, büyük boyuttaki taşların arasında öldükten sonra yakılan insanların kül ve kemiklerinin koyulduğu kremasyon küpler çıktı.

Küpleri inceleyen müze görevlileri, çok sayıda kemik buldu.

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DAHA ÖNCE DE BENZER BULUNTULAR ÇIKMIŞ

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ve kemikler, Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Özer Aksoy, gazetecilere, mahallede daha önceki yıllarda yapılan yol kazılarında da benzer buluntuların çıktığını söyledi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kemik antik kent
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