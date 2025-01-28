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  4. Yer: Çıldır Gölü... Eksi 20 derecede buzu delip içine daldı! O soğuğa sadece 30 saniye dayanabildi

Yer: Çıldır Gölü... Eksi 20 derecede buzu delip içine daldı! O soğuğa sadece 30 saniye dayanabildi

28.01.2025 10:21
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.01.2025 10:21
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Kars’ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü, ilginç bir olaya sahne oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen İclal Güvenç, -20 derecede buzlu suya dalarak rekor denemesi yaptı. Çıldır Gölü’nde atlı kızakçıların kullandığı buzların kırıldığı noktaya gelerek, koluna bağladığı halat ile yaklaşık 30 saniye boyunca soğuk suyun içinde kalan Güvenç’in bu cesur anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Çıldır Gölü, ilginç görüntülere sahne oluyor. Bir kadın Çıldır Gölü'nde buzlu suya girerek yaklaşık 30 saniye suyun içerisinde kaldı. O anlar soysal medyada viral oldu.

-20 DE BUZ GİBİ SUYA DALDI!

Kars’ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü’ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzları kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi. Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girerek rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 30 saniye kalabildi. Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir’in yardımıyla sudan çıktı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Güvenç o anları sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi. Yoğun ilgi gören videoyu izleyenlerin soğuktan adeta tüyleri ürperdi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çıldır Gölü Kars buz soğuk video
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