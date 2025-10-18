Yer Hawaii... Kilauea yanardağı 35’inci kez patladı: Lavlar 400 metreye yükseldi!

Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, dünyanın en aktif yanardağları arasında yer alıyor.

35'İNCİ KEZ PATLADI, LAV PÜSKÜRTTÜ

Dünyanın en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 35'inci kez patlayarak, lav püskürttü.

400 METREYE KADAR LAV PÜSKÜRTÜLMÜŞ

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı’nda, Aralık 2024’ten itibaren 35'inci kez patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlama sonucu yanardağın 400 metreye kadar lav püskürttüğü kaydedildi. Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

KİLAUEA YANARDAĞI NEDİR?

Kilauea, Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii eyaletinde, Büyük Ada’da bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen bir volkanik dağdır. Sık sık lav ve gaz püskürmesiyle dikkat çeken Kilauea, Hawaii sıcak noktası üzerinde yer alır. 1.247 metre yüksekliğindeki bu kalkan tipi yanardağ, hem bilimsel araştırmalar hem de Hawaii kültürü açısından büyük öneme sahiptir. En son Aralık 2024’ten bu yana 35 kez patlamıştır.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır