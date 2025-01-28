Yer: İngiltere... 12 yaşında içtiği milkshake ölümüne sebep oldu! İşletme sahibi Türk çıktı

Güneydoğu Londra'daki bir kafede, yıkanmamış blenderda yapılan sütlü içeceği içen 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Mia St Hilaire'in ağaç yemişlerine karşı alerjisi vardı ve siparişinde Southwark Park Road'daki Pop Inn Cafe'de aynı makinede daha önce yapılmış bir milkshake'ten kalan fındık ve badem izlerine rastlanması üzerine ciddi bir reaksiyon gösterdi. Ağustos 2023'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BLANDER TEMİZ OLMADIĞI İÇİN HAYATINI KAYBETMİŞ

Kafe, Gıda Güvenliği Yasası ile ilgili altı suçlamayı kabul ettikten sonra 18.000 £ para cezasına çarptırıldı ve sahibine 100 saat toplum hizmeti cezası verildi.

KAFE İŞLETMECİSİ TÜRK ÇIKTI

Southwark Konseyi'nin gıda güvenliği ekibi tarafından sunulan kanıtlar arasında, Croydon Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 47 yaşındaki işletmeci Barış Yücel'in Mia'nın içeceğini yapmadan önce blender'ı temizlemediğini ve önceki bir milkshake'in hazırlanmasından kalan maddelerin geride kaldığını gösteren CCTV kayıtları da yer aldı.

Southwark Konseyi, bu durumun Mia'nın ciddi bir alerjik reaksiyon geçirmesine neden olduğunu ve Mia'nın ölümünün önlenebileceğini savundu.

ANNE VE BABASI ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Mia'nın anne ve babası Adrian ve Chanel St Hilaire, "Mia'yı her gün düşünüyoruz" ve "Onun ölümünün bu kadar kolay önlenebileceğini bilmek, aile olarak ne kadar kalbimizin kırıldığını daha da artırıyor" dedi.

AİLE AVUKATI DURUMLA ALAKALI KONUŞTU:

Mia'nın aile avukatı Michelle Victor, News Shopper'a yaptığı açıklamada "Bu tür işletmeler, Mia ve alerjisi olan diğer çocuklar için gıda güvenliği mevzuatına uygun şekilde hareket etmek zorundalar. Hiçbir sonuç, Mia'nın ailesinin yaşadığı kaybı telafi edemez'' ifadelerini kullandı. Mia'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

(BBC)