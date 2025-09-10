Yer: İstanbul, Fatih! 500 yıllık okulda esrarengiz semboller ortaya çıkmıştı... Korkutan sır perdesi aralandı

Fatih'te restorasyon çalışmalarına başlanması beklenen 500 yıllık tarihi okul binasının duvarlarına çeşitli yazılar yazılıp ve semboller çizilmesi polisi harekete geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultan Selim Caddesi'ndeki restorasyon çalışmalarının planlandığı 500 yıllık anadolu lisesinin binasında, el feneriyle dolaşan kişilerin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

3 YILDIR KULLANILMIYORDU

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yaklaşık 3 yıldır kullanılmayan tarihi okulun duvarlarında çeşitli yazılar ile sembollerin olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri kimlikleri belirlenen E.H.Ö. (16), M.H.A. (15) ve A.M.Ü'yi (16) yakaladı.

AMAÇLARI ARKADAŞLARINI KORKUTMAKMIŞ

Çocukların sorgusunda, söz konusu yazı ve sembolleri arkadaşlarını korkutmak amacıyla internetten bakarak, nalburdan temin ettikleri boyalarla çizdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen çocuklar hakkında yasal işlem başlatıldı.

(AA)