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    4. Yer: İstanbul! Su almak istedi, gözlerine inanamadı: Bir su 10 euro

    Yer: İstanbul! Su almak istedi, gözlerine inanamadı: Bir su 10 euro

    11.12.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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    İstanbul'da Gayrettepe Metro İstasyonu'nda çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaşın su almak için kullandığı otomatın ekranında talep edilen fiyat için 10 euro yani 312 TL yazıyordu. Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüde vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke olurken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Sosyal medyada vatandaşların paylaştığı görüntüler gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer ki görüntünün adresi ise İstanbul oldu.

    TL YERİNE EURO

    Gayrettepe metrosunda su almak için otomatları kullanmak isteyen bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Su almak istediği sırada otomatın ekranında bir su için 10 euro yani 312 TL ücret istendiği yazıyordu.

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    ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

    Görüntülerde vatandaş, 'Fiyat 10 Euro' yazısını görünce 'Ney' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İstanbul su
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