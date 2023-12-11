Yer: İstanbul! Su almak istedi, gözlerine inanamadı: Bir su 10 euro

Sosyal medyada vatandaşların paylaştığı görüntüler gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer ki görüntünün adresi ise İstanbul oldu.

TL YERİNE EURO

Gayrettepe metrosunda su almak için otomatları kullanmak isteyen bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Su almak istediği sırada otomatın ekranında bir su için 10 euro yani 312 TL ücret istendiği yazıyordu.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Görüntülerde vatandaş, 'Fiyat 10 Euro' yazısını görünce 'Ney' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.





